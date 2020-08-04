Прийняли жортке рішення: Єфросиніна зізналася в змінах в житті й зачарувала фото з сином

Маша Єфросиніна - мудра дружина і дбайлива мама двох дітей - дочки-підлітка Нани і дошкільника Олександра. Вона не звикла сидіти на місці, а постійно бути в русі - зустрічі, самміти, мотиваційні виступи, звичайно ж, відпочинок. Причому на курорти ведуча вибирається всією сім'єю і з задоволенням проводить час де-небудь на пляжі. Але пандемія коронавіруса внесла свої корективи в її плани і теледіва на колективній нараді прийняла вольове рішення - вивчати і знову закохатися в Київ.

Ведуча опублікувала фото в картатій сукні і світлому вязанном кардігані разом з сином Олександром, зроблене на Пейзажній алеї в центрі української столиці.

"По-моєму, у мене новий рекорд по #невильоту з Києва - цілих півроку. Знаю, зараз знайдеться багато коментаторів в стилі "а хтось і все життя не вилітав" ... Ну, соррі, це моє життя і мої задоволення. А подорожі - це моє ліки від усього! На мене навіть запах аеропорту діє як укол дофаміну. Коротше, полетіти ми поки не можемо з причин всім відомим і особисто нашим робітникам, так що прийняли кілька місяців тому з чоловіком жорстке рішення - гуляти по кілька годин щовечора, у що б не сталося! Весь центр Києва ми виходили вже вздовж і впоперек: подивавалися від кількості нових кафе та бістро, поностальгувати за купою закритих місць нашої бурхливої п'яної юності. Міст з Подолу до Маріїнки можемо порахувати в кроках, і хочемо нових маршрутів. Порадьте, хто де намотує кілометри, кияни! Тільки щоб із задоволенням для очей", - звернулася вона до шанувальників.

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Підписники ведучої стали наперебій радити їй улюблені місця, причому не тільки в Києві, а й за його межами. Маша надихнулася відгукоами шанувальників і відкрила для себе нові цікаві й цікаві локації.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна викликала захват появою в сукні з принтом анімал'є.