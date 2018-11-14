Принцу Чарльзу 70 років: з'явилося ювілейне сімейне фото королівської сім'ї

Фото: Принц Чарльз (фото: Getty Images)

Єлизавета II з якихось причин не була присутня на сімейному королівському фото, зробленому до ювілею принца Чарльза

14 листопада "вічному" спадкоємцю королівського престолу Британії принцу Чарльзу Уельському виповнюється 70 років.

На сторінці королівської сім'ї в Instagram з цього приводу була опублікована сімейна фотографія вінценосних осіб.

Фото королівської сім'ї (instagram.com/theroyalfamily)

На знімку присутні три королівські пари: Герцог Уельські Чарльз з дружиною Каміллою, герцог Кембриджський Вільям з дружиною Кетрін, герцог Сассекский з дружиною Меган.

Крім того в мізансцені присутні і троє дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма: принц Джордж, який гордо сидить на колінах Принца Чарльза, принцеса Шарлотта, яка примостилася поруч з Каміллою, дружиною принца Чарльза і маленький принц Луї, активно посміхающийся на руках своєї красуні-матері.

Всі персонажі на фотографії випромінюють самі відверті усмішки. Втім, не можна не помітити, що на обличчі Меган Маркл присутнє якесь напруження.

Знімок королівської сім'ї був зроблений в теплу пору року, на тлі зеленого саду і гарно підстриженою галявині.

Примітно те, що на фото відсутня глава королівського роду Її Величність Єлизавета Друга.

Не можна не відзначити, що коментарі під фотографією містили багато реплік щодо принцеси Діани. Багато передплатники були засмучені її відсутністю та деякі з них висловлювали відвертий негатив і презирство до Камілли, яка після смерті Діани офіційно зайняла місце поруч з принцом Чарльзом.

Принцеса Діана в Великобританії донині вважається певним символом жіночності і чесноти.

Будь який британець зможе барвисто переказати історію розриву Діани з принцом Чарльзом. Як вважається у британському суспільстві, в даному розпаді шлюбного союзу вина лягає на плечі тоді ще відносно молодого принца Чарльза, який був шалено закоханий у Каміллу і не раз був помічений Діаною в інтимних розмовах з нею по телефону.

Як відомо, в одному з інтерв'ю, принцеса Діана навіть сумно промовила фразу: "Нас троє в шлюбі", і зізналася журналістам , що невірність Чарльза сильно підірвала її здоров'я.

Виходячи з цих інтриг, які здавна плетуться в королівському дворі, частина населення Британії Каміллу сприймають як розлучницю і ні за що не хочуть її бачити в майбутньому на місці Королеви Єлизавети.

Як повідомлялося раніше, в день свого 70-річчя принц випустить книгу, в якій розповість про свої почуття від нещасливого шлюбу. У книзі детально описано, як після заручин з леді Діаною і навіть вже безпосередньо перед самою церемонією одруження син Єлизавети II говорив про те, що хотів втекти з власного весілля, оскільки усвідомлював всі жахи цієї перспективи.

Також ми писали про те, що нещодавно герцогиня Сассекська з'явилася на публіці в чорному пальто з поясом на талії від Stella McCartney і човниках від Маnоlо Вlаhnik і тим самим дотрималася дрес-коду. Однак увагу користувачів мережі притягли її колготки. На знімках з заходу на ногах Меган помітно чи то мокрі, чи брудні плями.

Нагадаємо, племіннику Кейт Міддлтон, який з'явився на світ 15 жовтня 2018 року в сім'ї Піппи Міддлтон і її чоловіка Джеймса Метьюза, дали королівське потрійне ім'я.

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Відео: РБК-Україна