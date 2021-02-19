Принца Джорджа намагалися отруїти: яке покарання придумали злочинцю

Спочатку чоловік мав намір отруїти семирічного спадкоємця престолу, а потім розквитатися зі всіма його рідними.

За даними видання, 27-річний Сахайб Абу планував вбивство під час пандемії коронавірусу. Дізнавшись про те, що принц Джордж любить морозиво, яке завжди купують в одному і тому ж магазині, він захотів отруїти всю партію солодощів в супермаркеті.

Однак його план провалився. Правоохоронні органи дізналися про його дії з соціальних мереж затриманого, в яких він обговорював план отруєння і 9 червня минулого року Сахайб Абу був заарештований.

Сахайб Абу (фото: news.sky.com)

Пізніше він визнав свою провину.

Суд також заслухав іншу справу, пов'язану з безробітним Абу. Чоловік намагався переконати офіцера таємно ввезти в країну вогнепальну зброю з Північної Африки. Це сталося після того, як обвинувачений розповів про напад на імам у Бакінгемширі.

Він сказав офіцерові, що його метою був імам з шиїтської секти, які вважаються відступниками й екстремістами, такими як Ісламська держава.