Принц Вільям осоромився на дні народження Кейт Міддлтон

Фото: принц Вільям і Кейт Міддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцог Кембріджський ледь не засмутив дружину, яка очікувала його прибуття на святкування свого дня народження

Герцог Кембріджський, принц Вільям ледь не пропустив урочистості з приводу дня народження дружини Кейт Міддлтон, якій виповнилося 37 років. Правда, на це у нього була поважна причина, передає Daily Mail.

Герцогин Кембріджська вирішила відзначити знаменну дату, влаштувавши чаювання в Кенсингтонському палаці. Серед гостей були і діти королівської родини - син Джордж, дочка Шарлотта і маленький Луї.

Треба сказати, що дата святкування збіглася з робочою поїздкою принца Вільяма. 9 січня він відправився на 30-й ювілей британської благодійної організації London's Air Ambulance. Захід затягнувся, і Вільям запізнився до дружини, але, варто відзначити, що герцог Кембріджський все ж прибув на урочисте чаювання, не бажаючи засмучувати дружину і дітей.

Фото: принц Вільям (instagram.com/kensingtonroyal)

Фото: принц Вільям (instagram.com/kensingtonroyal)

Фото: принц Вільям (instagram.com/kensingtonroyal)

Добиратися до палацу йому довелося на своєму персональному вертольоті MD 902 Explorer.

Який подарунок принц Вільям подарував Кейт Міддлтон, невідомо. Кенсінгтонський палац вважав за потрібне не поширюватися на цей рахунок, отже, презент мав особистий характер і призначався не для сторонніх очей.

Нагадаємо, що LITE зробив підбірку найяскравіших образів Кейт Міддлтон спеціально до її дня народження, який герцогиня Кембриджська відсвяткувала 9 січня. Ви зможете оцінити кожен з шести ансамблів, в яких вона з'являлася на урочистих заходах останні кілька років.

Раніше спливли цікаві факти з біографії герцогині Кембриджської. Виявилося, що вона була найпопулярнішою дівчинкою школи. Під час навчання в одному з найпрестижніших закладів, Марлборо в Уїлтширі, практично всі однокласники були закохані в неї, хот, з'явившись в школі-інтернаті, Кейт була спочатку тихою і скромною.

До речі, в затяжний конфлікт між Кейт Міддлтон і Меган Маркл, який був занадто очевидним не тільки для інсайдерів, але і став надбанням громадськості, втрутилася королева Єлизавета II.

Відео: РБК-Україна