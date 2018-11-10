Принц Гаррі розповів про своїй дивній звичці

Фото: Принц Гаррі (wikimedia.orgFirebrace)

Цю звичку він успадкував від свого батька

Принц Гаррі, який не так давно одружився на актрисі Меган Маркл, розповів, що одержимий однією звичкою. Онук Єлизавети любить вимикати світло в будинку. Цю звичку принц Гаррі успадкував від батька, який є давнім захисником навколишнього середовища, передає People.

"Він затятий прихильник того, щоб постійно вимикати запалений світло вдома", – каже Гаррі про батька принца Чарльза в новому документальному фільмі "Принц, син і спадкоємець: Чарльз в його 70 років", який транслювався на BBC One у четвер на британському ТБ. "І це те, чим я теж одержимий", – додав герцог Сассекский.

Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (BBC.com)

За словами Гаррі, його дружина відразу помітила цю звичку.

"Що ненормально, тому що ... Меган завжди каже: "Ну навіщо вимикати світло? Тут темно", а я завжди відповідаю: "Нам вистачить і однієї лампочки, замість шести включених". Для мене це увійшло в звичку, і так може кожен людина. І я думаю, що це один з ключових уроків, які подає нам наш з Вільямом батько".

Як раніше писав Styler, батько Меган Маркл розповів, як дізнався про вагітність доньки.

До цього Меган Маркл вперше прокоментувала свою вагітність.