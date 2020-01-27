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Є прикмета: Холостяк 9 з нареченою поділився пророчою балійскою мудрістю про щастя

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.01.2020 - 17:39
Є прикмета: Холостяк 9 з нареченою поділився пророчою балійскою мудрістю про щастя
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Микита Добринін показав вражаючі романтичні фото з коханою

Холостяк 9 Микита Добринін і його наречена Дарія Квіткова, якій він зробив романтичну пропозицію руки і серця під час відпочинку на Балі, буквально завалили Instagram яскравими листівками з райського куточка. За час подорожі на острів вони зуміли побувати в різних його частинах і скласти своє враження про екзотичний курорт. Фото і відео на тлі вражаючих водоспадів, в аквамаринових лагунах і на тлі тропічних пейзажів захопили шанувальників настільки, що вони порівняли знімки з яскравими листівками з каталогів. Так, Микита не тільки вивчав місцеву флору і фауну, але й приділив увагу культурі. Шоумен вирішив поділитися з шанувальниками місцевою мудрістю.

Свою розповідь Микита супроводив мальовничими кадрами з коханою. Пара влаштувала на балконі-гамаку з видом на тропічні пейзажі. Закохані позують серед подушок і білосніжних простирадл. А фото ніби зроблено випадково. Вони насолоджуються околицями і ловлять незабутні моменти в товаристві один одного серед райських "декорацій".

Є прикмета: Холостяк 9 з нареченою поділився пророчою балійскою мудрістю про щастя

Є прикмета: Холостяк 9 з нареченою поділився пророчою балійскою мудрістю про щастя

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Уявіть, на Балі теж є прикмета, що не можна показувати на собі. Часто нам недостатньо одних тільки слів. У пориві емоцій можемо навіть несвідомо почати махати руками або намагатися показати щось одному. Наприклад, показуючи на собі фінгал під оком, коли розповідаєш історію давньої бійки. Так ось. Є така прикмета: показуючи на себе щось погане, ми мимоволі "накликаємо" нещастя. Адже рукою ми в силах задавати напрям енергетичного потоку. І хоч це звучить не надто переконливо, мораль все ж таки є: не думай про погане, не говори про погане і не "приміряй" це найгірше на себе— і твоє життя буде набагато спокійніше і щасливіше. І навпаки: говори про хороше, буд плани на відпустку, розповідай більше гарних історій і все буде відбуватися правильно", - дав пораду Микита.

Є прикмета: Холостяк 9 з нареченою поділився пророчою балійскою мудрістю про щастя

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Даша також опубликвала затишне фото з коханим. Пара цілується під фільм, який йде на великому натяжному екрані.

Раніше Холостяк 9 розкрив подробиці підготовки до заручин з коханою на Балі.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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