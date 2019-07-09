"Приклад щасливої родини": іменинниця Сніжана Бабкіна зворуила душевним фото з чоловіком

Сергій Бабкін нещодавно знову став щасливим батьком. Він обожнює синочка Єлисей - третя спільна дитина для музиканта і його дружини Сніжани Бабкіної. Співак не відходить від сина буквально ні на крок і вже з перших днів життя розвиває у нього бездоганний музичний слух. У родині Сергія слідом за народженням малюка відбулася ще одна знаменна подія – 8 липня його дружина, Сніжана Бабкіна відзначив день народження. Музикант душевно привітав другу половинку, а вона опублікувала на сторінці Instagram миле фото з чоловіком.

На знімку іменинниця і її коханий чоловік демонструють справжній family look. На Сергієві – сорочка з модним принтом пейслі, а на Сніжані – зручний комбінезон такого ж забарвлення. Пара сміється, доторкнувшись руками, музикант обіймає дружину за талію, а вонав пориві емоцій трохи схилила голову назад.

Фото зроблено на ґанку приватного будинок Бабкіних. Навколо багато зелені, альтанка, бірюзові перила і балкончик, багато квітів в ящиках.

"Мої щасливі 34", - коротко і просто підписала своє Сніжана фото з чоловіком.

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/snezhana_babkina)

Шанувальники почали вітати іменинницю і не упустили можливості з захопленням відгукнутися про її велику родину, назвавши прикладом для наслідування.

"Реальний приклад щасливої родини для мене", "З днем народження! Хай щастя перебуває у кожній хвилинці твоєму житті!", "Як у Вас гарно!", "Щирі вітання! Безмежного щастя і здійснення всіх мрій! Ви неймовірна пара!", "З днем народження! Продовжуйте бути щасливими і радувати всіх своїм сімейним щастям!", "Нехай всі планети завжди сходяться в одну велику Планету Любові!" - поетично вітали іменинницю коментатори

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Також Сніжана показала зворушливі кадри спілкування Сергія з маленьким Єлисеєм і похвалилася подарунками від рідних і близьких. Так, син Артур презентував їй рідку помаду, дочка Васелина – листівку ручної роботи, а чоловік – парфум.

Фото: Сергій Бабкін з сином Єлисеєм (instagram.com/snezhana_babkina)

Раніше Сергій Бабкін розповів про будні молодого тата, а також зізнався, що насправді відчуває після народження сина.