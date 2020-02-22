Приклад для наслідування: Віка з НеАнгелів вразила точеними формами у відвертій сукні

Після місячної перерви на "детокс" від соцмереж чарівна Вікторія Сміюха з групи НеАнгели знову повернулася до спілкування з шанувальниками і почала ділитися новинами зі свого життя. Співачка просто-таки засипала мережу барвистими кадрами зі свого відпочинку на Мальдівах, захоплюючи ідеальною фігурою в купальнику. А в лютому артистка влаштувала собі невелику подорож по Європі і зачарувала атмосферними фото з Франкфурта.

Нині ж настав час повертатися до роботи - днями Віка виступила на вечірці в одному з київських клубів. Свій спокусливий образ вона продемонструвала на сторінці в Instagram, виклавши цілий фотозвіт із заходу.

Виконавиця блищала в ніжно-рожевій сукні-міді, прикрашеній квітковими візерунками. Відверте декольте дозволяє помилуватися на пишний бюст Сміюхи, а облягаюче вбрання відмінно підкреслило її просто-таки точені форми. Зірка доповнила лук намистом-чокером, туфлями на шпильці і яскравим макіяжем.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Мені завжди наш продюсер Юрій Нікітін казав, що я діамант, і виступаючи кілька днів тому, на діамантовій вечірці, я згадала це, тому що мій улюблений клуб, в якому я відчуваю себе як вдома, дарує мені тільки приємні емоції і щасливі моменти. Як же я люблю попаритися в лазні, поплавати в басейні , зробити розслабляючий масаж, відвідати всі тренування (я не жартую, іноді можу і на три поспіль сходити), зловити дзен на йозі, а потім у роздягальні, поговорити з відвідувачами", - поділилася задоволена співачка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники поспішили залишити улюбленій артистці свої компліменти. Деякі також звернули увагу, що вона виступала без своєї колеги по дуету Слави Камінської і поцікавилися причиною.

А чому сама виступала, де Слава?

Яке плаття на вас

Ви дійсно в хорошій формі завжди і в настрої) приклад для наслідування)

найідеальніша фігура

Красуня. Неймовірно Красива!!!!

Сьогодні Діамант у Вікторі Хол, вперед за хорошим музичним настроєм

Краса! класно виглядаєте!

Приголомшлива

Вікторія Ви неперевершенІ!

Шикарна красуня.Браво.Сама елегантність.

Красуня

Гарна

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, несподіваними стали визнання учасниць групи НеАнгели Вікі Сміюхи і Слави Камінської в тому, чи готові дівчата до сольної кар'єри і чи чекати розпаду зіркового дуету.