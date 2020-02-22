ru
ua

Приклад для наслідування: Віка з НеАнгелів вразила точеними формами у відвертій сукні

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Співачка поділилася ефектними кадрами з виступу на вечірці

Після місячної перерви на "детокс" від соцмереж чарівна Вікторія Сміюха з групи НеАнгели знову повернулася до спілкування з шанувальниками і почала ділитися новинами зі свого життя. Співачка просто-таки засипала мережу барвистими кадрами зі свого відпочинку на Мальдівах, захоплюючи ідеальною фігурою в купальнику. А в лютому артистка влаштувала собі невелику подорож по Європі і зачарувала атмосферними фото з Франкфурта.

Нині ж настав час повертатися до роботи - днями Віка виступила на вечірці в одному з київських клубів. Свій спокусливий образ вона продемонструвала на сторінці в Instagram, виклавши цілий фотозвіт із заходу.

Виконавиця блищала в ніжно-рожевій сукні-міді, прикрашеній квітковими візерунками. Відверте декольте дозволяє помилуватися на пишний бюст Сміюхи, а облягаюче вбрання відмінно підкреслило її просто-таки точені форми. Зірка доповнила лук намистом-чокером, туфлями на шпильці і яскравим макіяжем.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Мені завжди наш продюсер Юрій Нікітін казав, що я діамант, і виступаючи кілька днів тому, на діамантовій вечірці, я згадала це, тому що мій улюблений клуб, в якому я відчуваю себе як вдома, дарує мені тільки приємні емоції і щасливі моменти. Як же я люблю попаритися в лазні, поплавати в басейні , зробити розслабляючий масаж, відвідати всі тренування (я не жартую, іноді можу і на три поспіль сходити), зловити дзен на йозі, а потім у роздягальні, поговорити з відвідувачами", - поділилася задоволена співачка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники поспішили залишити улюбленій артистці свої компліменти. Деякі також звернули увагу, що вона виступала без своєї колеги по дуету Слави Камінської і поцікавилися причиною.

  • А чому сама виступала, де Слава?
  • Яке плаття на вас
  • Ви дійсно в хорошій формі завжди і в настрої) приклад для наслідування)
  • найідеальніша фігура
  • Красуня. Неймовірно Красива!!!!
  • Сьогодні Діамант у Вікторі Хол, вперед за хорошим музичним настроєм
  • Краса! класно виглядаєте!
  • Приголомшлива
  • Вікторія Ви неперевершенІ!
  • Шикарна красуня.Браво.Сама елегантність.
  • Красуня
  • Гарна

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, несподіваними стали визнання учасниць групи НеАнгели Вікі Сміюхи і Слави Камінської в тому, чи готові дівчата до сольної кар'єри і чи чекати розпаду зіркового дуету.

Італієць, француз та модель: за кого збираються заміж учасниці "Топ-моделі по-українськи" (фото) Його очі світилися: Джамала розповіла про реакцію чоловіка на новину про другу вагітність
Читати всі новини