Приклад для наслідування: Єва Лонгорія демонструє струнку постать у білому бікіні

Єва Лонгорія останнім часом не упускає нагоди показати свою бездоганну форму. Нещодавно вона виблискувала на червоній килимовій доріжці Marbella Fashion Show в Іспанії. Біле плаття з відкритими плечима підкреслило стрункість і нев'янучу зовнішність актриси. А кілька годин тому актриса вирішила йти ще далі. Тепер вона показала себе в спокусливому купальнику.

Єва в Італії (відео: instagram.com/evalongoria)

Біле бікіні від Melissa Odabash вона приміряла для прогулянки на яхті. Єва танцює запальні танці з келихом у руці, показуючи стрункі ноги, тонку талію і ні грама зайвої ваги. Такий завзятий настрій зірки можна пояснити досить просто – вона вирушила в сонячну Італію. На Капрі вона, по всьому, полетіла з чоловіком – Хосе Антоніо Бастоном. Доповнили образ красуні солом'яний капелюх з широкими полями, сонцезахисні окуляри-авіатори і тонкий золотий ланцюжок на шиї. "Танцюй весь день", – написала 44-річна актриса.

Тіло зірки стало знову бездоганним (фото: instagram.com/evalongoria)

Треба відзначити, що така форма – це хвилина тріумфу для знаменитої красуні. Адже зайві кілограми, набрані за час вагітності, для неї стали справжньою проблемою. Вона не раз страждала від грубих жартів з приводу фігури. Щоб скинути вагу, актриса змушена була не просто сісти на строгу дієту, а повністю перебудувати режим харчування. Також вона найняла особистого тренера, який розробив комплекс вправ. За словами Лонгорії, вона намагалася включати активність навіть у дні відпустки.

Єва в Італії (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі про відпустку. Мабуть, актриса вирішила насолодитися літом по повній. Так як за останній час це вже друга відпустка. Нещодавно Єва разом з сім'єю насолоджувалася мальовничій Іспанією. В компанії чоловіка і малюка Санті Лонгорія обійшла всю Барселону, фотографуючись біля всіх визначних пам'яток. А на честь першого дня народження сина вони вирушили в Париж. Що ж, токому графіку знаменита красуня тільки рада. Адже вона не має наміру відпускати сина ні на крок. Втім, навіть в перші дні життя сина Єва брала його на знімальний майданчик. Так що напевно підростає ще одна зірка!