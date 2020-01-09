Доторкнутися до вічності: Мішина Ксенія показала рідкісні фото з сином з Єгипту

Переможниця Танців з зірками 2019, популярна актриса Ксенія Мішина вміє вразити несподіваним перевтіленням - так, нещодавно зірка приміряла образ колись популярного серіалу "Династія", з'явившись на фото у луці діви з 80-х. А після святкування Нового року вона вирішила трохи перепочити і разом з семирічним сином Платоном, якого виховує одна, полетіла в Єгипет.

Мама з сином вибрали для канікул морський курорт Шарм-ель-Шейх. Однак, як зізналася Ксенія, їм не пощастило з готелем і погодою, тому вони вирішили витратити час на цікаву поїздку і відправились до стародавніх пірамід в Гізі, що біля Каїра.

На своїй сторінці в Instagram Мішина поділилася ефектними кадрами на тлі старовинних споруд - одного з старих семи чудес світу. До речі, зірка досить рідко показує в мережі свого сина, проте багато і дуже тепло розповідає про нього.

Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

Актриса з сином весело позували на тлі пірамід - проте по фото видно, що погода дійсно досить прохолодна. Ксенія одягнена в толстовку, кофту з капюшоном, футболку і кросівки, Платон же в куртці з капюшоном, теплих штанах і взутті.

"Доторкнутися до Вічності завжди чудово ...Мабуть, на цей раз - це єдине місце, яке максимально вразило і зарядило) Коли море холодне і готель - помилка, головна мета - знайти щастя і позитив у собі. Ми з Платоном всім надсилаємо любов", - поділилася Мішина під публікацією.

Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

Підписники актриси бажають їм з сином гарного відпочинку і захоплюються мальовничими видами.

Вау, дуже красиві і щасливі! А чому так тепло одягнені, там у пустелі холодно?

Як красиво

Чудові

Хорошого відпочинку

Краса !

Як класно ) З Різдвом вас

Бажаю в новому році вам знайти тата ви гідні щастя

Красиві. Гарного відпочинку

Ви круті;))

Дуже красиво

Ви дуже гарна

Я думаю Ви чудова мама!!!

Класного Подорож тобі Ксюша і твоєму синові.. З Різдвом тебе

Яка ж ви гарна, захоплююся вами

Скріншот коментарів (instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, Ксенія Мішина зізналася, як живе після перемоги в Танцях з зірками 2019.