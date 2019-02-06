Приходила пізно: бабуся Лесі Никитюк розсекретила її особисте життя

Телеведуча ніколи не відчувала брак чоловічої уваги

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая показала впечатляющие фото на фоне мальдивского заката, приехала к родным в Хмельницкую область и наведалась в гости к своей бабушке, которая на Рождество отпраздновала 84-летие. В InstaStories она показала, как общается с пожилой родственницей на камеру, приоткрыв завесу тайны над личной жизнью.

В частности, бабушка Леси Никитюк подтвердила, что она поздно приходила домой после дискотеки и не одна, а в сопровождение кавалеров, которых гонял дедушка. Особенно пожилой женщине запомнился один из женихов шоувумен – Василий. Он кричал о том, что не хочет уходить в армию, и на его громкие заявления сбежались все.

Фото: Леся Никитюк со своей бабушкой (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся предположила, что молодой человек мог отказаться отдавать долг родине из-за нее, а ее бабушка не отрицала этот факт.

Фото: Леся Никитюк со своей бабушкой (instagram.com/lesia_nikituk)

Также поклонники Леси узнали, что ее родственники никогда не били будущую звезду и не наказывали ее.

Фото: Леся Никитюк со своей бабушкой (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк похвасталась пикантным фото в ванной среди пены и цветов. Она сообщила, что привыкла таким образом расслабляться после длительной дороги.

К слову, Леся Никитюк с трудом покидала сказочные Мальдивы, ведь отпуск в райском уголке земли подарил ей незабываемые эмоции.

Видео: РБК-Украина