Запрошені тільки найближчі: стало відомо, як Анджеліна Джолі відзначила 45-й день народження

Анджеліна Джолі, якій вчора виповнилося 45 років, привчила публіку до постійних скандальних новин і гучних инфоповодів. Тому в день народження пристрасної діви багато хто очікував чогось надоригінального. Але тим більш великим сюрпризом виявилося для шанувальників знаменитої красуні скромне торжество в тісному сімейному колі. Саме так відзначила свій ювілей екс-дружина Бреда Пітта.

Анджеліна з дітьми на прем'єрі (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Як стало відомо, багатодітна мама відзначала цю знакову дату разом з дітьми. 16-річний Пакс Тьєн, 15-річна Захара, 14-річна Шайло і 11-річні близнюки Нокс і Вів'єн – головні і найбільш близькі люди в житті Джолі. Знамениту маму порадував своєю присутністю і старший син – 18-річний Меддокс. Хлопець зараз тимчасово перервав навчання в Кореї через коронавірус. Діти підготували для іменинниці зворушливі подарунки. А сама Джолі також вирішила на честь свого ювілею зробити незвичайний жест, влаштувавши благодійну акцію. Зірка проявила небувалу щедрість, подарувавши 200 тисяч доларів фонду NAACP, що надає допомогу національним меншинам, потерпілим від порушення їх прав.

Екс-чоловік зірку не привітав (фото: скріншот instagram.com/moodlove.1)

Що стосується колишнього чоловука Джолі – Бреда Пітта, то він на святі помічений не був. Актор спілкується з екс-дружиною тільки заради дітей, і досягти спільного рішення парі було не так вже й легко. А тому оскароносний актор не став заходити «на вогник». Хоча і живе зовсім близько – всього в 10 хвилинах їзди на машині від Анджеліни.

Нагадаємо, зараз Джолі живе з усіма дітьми, за вихованням яких ретельно стежить. Анджеліна наполягає на виконанні всіх домашніх завдань та дотриманні графіка. Діти намагаються старанно вчитися і радувати свою знамениту маму. Правда, без сюрпризів в сім'ї ексцентричної зірки також не обійшлося.

Так, не встигли вщухнути чутки про те, що Шайло мріє про зміну статі і вже готується до операції, як про таке ж рішення оголосила ще одна дочка Джолі і Пітта Вів'єн. Нібито, дівчинка завжди одягалася в наряди хлопців і була схильна наслідувати приклад старшої сестри. Можливо, саме він і навів її на такі роздуми.