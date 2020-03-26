Прийомний син Анджеліни Джолі вимушено прилетів до зіркової мами і буде вчити російську мову

Всесвітньо відомі зірки та їхні сім'ї також змушені реагувати на глобальну кризу, викликану карантином через коронавірус. Навіть Анджеліна Джолі терпить ряд незручностей. Так, останні місяці її прийомний син, 18-річний Меддокс Джолі-Пітт знаходився в університеті Йонсей в Сеулі (Південна Корея). Але через пандемію коронавіруса Меддокс був змушений повернутися до зіркової матері в США — семестр в навчальному закладі завершився раніше терміну. Про це повідомляє видання People.

Журналістам видання також стало відомо, що хлопець не збирається витрачати час даремно. Під час карантину 18-річний Меддокс планує зосередитися на вивченні нових мов, а саме — корейська і російська.

До речі, нудьгувати студенту точно не доведеться. Адже вдома його чекає велика сім'ї — брати Пакс (16 років) і Нокс (11 років), сестри Захара (15 років), Шайло (13 років) і Вів'єн (11 років). Вони, судячи з усього, теж перебувають на карантині. Зазначимо, що лише троє — Шайло, Нокс і Вів'єн — є біологічними дітьми Анджеліни і Бреда Пітта. У грудні 2005 року Бред Пітт подав документи про усиновлення Меддокса і Захари. Старшого Меддокса Анджеліна усиновила в березні 2002 року в Камбоджі. У цій країні кінодіва знімалася у фільмі "За гранню" про країнах третього світу. Хлопчик, народжений під ім'ям Рат Вібол, знаходився в сирітському притулку для біженців. Після розлучення з Біллі Бобом Торнтоном Джолі отримала одноосібну опіку над дитиною.

Меддокс Джолі-Пітт (скріншот поста: instagram.com/angelinajolie.fam)

Тим часом, убезпечивши своїх дітей, Джолі не може залишатися осторонь поширення коронавіруса. Голлівудська актриса і Посол доброї волі ООН пожертвувала 1 мільйон доларів організації No Kid Hungry. Благодійна організація роздає їжу дітям, які через коронавірус змушені відмовитися від шкільних обідів.

“Станом на цей тиждень більше мільярда дітей не відвідують школу по всьому світу через пандемію коронавірус. Багато дітей залежать від харчування, яке вони отримують у шкільні години. Включаючи близько 22 мільйонів дітей в Америці, які залежать від продовольчої підтримки. Наше завдання — допомогти неповнолітнім, які виявляться голодними через закриття навчальних закладів на карантин", — заявила Джолі.

До речі, видання People зазначає, що благодійна організація вже розподілила 2 мільйони доларів 78 організаціям в 30 штатах по всій країні і видала нові надзвичайні гранти шкільним округам і громадським організаціям, які годують дітей по всій країні.

Джолі також зробила пожертву Агенції ООН у справах біженців. І направила фінансову підтримку школам в Афганістані, Камбоджі, Кенії та Намібії, щоб допомогти їм продовжувати викладати та навчати дітей навіть в умовах пандемії.

В даний час Анджеліна фінансує 10 шкіл у Камбоджі через свій фонд "Maddox Jolie Pitt Foundation", створений на честь імені її старшого сина. Вона також фінансує школу імені Анджеліни Джолі для дівчаток в Кенії і дві інші школи для дівчаток в Афганістані.

Джолі також займається реалізацією ще більш глобального проекту. Актриса працює з ЮНЕСКО над створенням Глобальної освітньої коаліції, яка допоможе дітям отримати доступ до дистанційного навчання в період закриття шкіл.