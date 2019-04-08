Додає сил: стильна Маша Єфросиніна поділилася надихаючим лайфхаком

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна з задоволенням ділиться з шанувальники своїми лйфхаками і навіть завела спеціальну рубрику «Шепіт мого дому», де розповідає про маленькі хитрощі, що полегшують життя. Не чужі їй і філософські теми, а свій оптимізм і позитивне ставлення до життя знаменитість намагається передати підписникам, які з задоволенням стежать за нею в Instagram. Так, ведуча розповіла, що її надихає і додає сил.

Маша зазначила, що навчилася помічати прекрасне навколо себе і розглянути красу у буденних речах. Мотивуючий текст телеведуча супроводила знімком в стильному образі. На ній пальто трендового кольору і оригінального крою з фіксацією на поясі. Під ним видніється водолазка, а свій стріт-стайл лук зірка доповнила чорними вузькими брюками і черевиками козаками з розсипом дрібних каменів.

"Кожен день я намагаюся розгледіти красу - в перехожому, у випадковому місці, всередині співрозмовника, у вислові... Така раптово виявлена краса додає сили і змушує посміхатися", - залишила вона підпис.

Підписники ведучої підтримали її оптимістичне ставлення до життя і захопилися умінням завжди бути натхненною і духовно наповненною.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Це величезна робота всередині себе", "Відмінний підхід. Найчастіше у людей відбувається все навпаки", "Ви, Машуня, молодець! Ви, значить, вмієте жити в моменті тут і зараз", "Золоті слова","Я завжди у всьому і у всіх шукаю красиве - це приносить мені задоволення", - залишали коментарі шанувальники.

До речі, Маша Єфросиніна показала кумедне фото, на якому нагадала прихильникам героїню фільму жахів "Дзвінок".

Раніше Маша Єфросиніна поділилася своїми хитрощами у створенні ідеального макіяжу губ.