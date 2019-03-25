"Перетворююсь в неприємну жінку": Маша Єфросиніна розповіла про схуднення до літа

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча розкрила секрети здорового меню без відмови від солодощів

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна звикла завжди тримати себе у формі. Струнка зірка не сприймає дієт і суворих обмежень у раціоні, а замість цього обирає регулярне правильне, роздільне харчування і постійні заняття спортом. Так, знаменитість вирішила підняти на сторінці в Instagram актуальну тему напередодні літа і пляжного сезону - схуднення і необхідність відмови від солодкого. Вона поділилася особистим досвідом і дала кілька порад, як урізноманітнити меню без шкоди для фігури і смакових рецепторів.

Ведуча зізналася, що ніколи не брала участь у марафонах, що пропонують відмовитися від солодощів і цукру на тривалий термін, адже крім нездужання і роздратування ніяких "бонусів" від них не отримувала.

"Я ніколи не витримувала челенджи типу #21деньбезсолодкого: башка не варить, сил немає, перетворююсь в неприємну жінку. Навіщо мені ці челенджи, запитаєте? Я бачила у дівчат результат: сяюча шкіра, абсолютно зник целюліт, легкість і неймовірна енергійність! Але є одне Але - практично кожна дівчинка вже на 22-й день закладала в себе шоколадний фондан... Слабачкой я себе не вважаю, тому пішла по своєму улюбленому шляху - все вивчити!" - розповіла вона.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша запевняє, що людському організму просто необхідна глюкоза, адже вона живить мозок. Вона міститься як у штучних сахарах: кристалічному цукрі, підсолоджувачах, замінниках і т. д., так і у фруктозі, яка знаходиться у фруктах і продуктах рослинного походження.

"Я давно відмовилася від солодкого у вигляді тістечок, тортів, цукру в чай і каву і т. д. (тільки горіхова тарта у Львові - мій гріх). В основному все солодке я отримую з фруктів, і виключно в першій половині дня. Сніданки у мене - це єдиний прийом, не підлеглий роздільного харчування - у них є і білки, і вуглеводи разом. Так, і натще у мене обов'язково склянку теплої води з медом! Зараз до літа хочу трохи підсушитися, тому ось вам три типи моїх сніданки, в яких обов'язково є солоденьке, але воно не небезпечно для здоров'я, а значить, і для фігури!" - запевнила телезірка.

Отже, зранку знаменитість віддає перевагу йогурту без цукру, в який додає столову ложку льону (замочує в йогурті з вечора) і великій порції фруктів. Не відмовиться вона і тосту з авокадо, сиру і натуральних цукерок з сухофруктів, горіхів і кэроба.

Сніданок Маші Єфросиніної (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ще один варіант сніданку - яйця, спельтовый хліб з насінням і курага з бананом до кави.

Сніданок Маші Єфросиніної (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальникам сподобалися рекомендації телеведучої, і вони вирішили взяти поради на озброєння, подякувавши Маші за те, що вона поділилася особистим досвідом.

"Все це звучить дуже смачно! Це так здорово, що Ви діліться секретами поліпшення фігури, які не зашкодять здоров'ю!", "Дякую за слушні поради! Навесні актуально як ніколи", "Супер, Марія! Пропагандируйте здоровий спосіб життя і харчування! Це так важливо!", "Маша, ви велика розумниця!", "Спасибі величезне за пост", - писали фоловери.

Раніше Маша Еффросинина показала фото з дочкою Наною, підкоривши мережу зовнішньою схожістю.

До речі, Маша Єфросиніна зворушила до глибини душі щирим освідченням чоловікові в день його народження.