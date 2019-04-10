Прекрасний квітка: Лілія Ребрик захопила розкішною фігурою в білосніжній сукні

Шанувальники Ребрик прийшли в захват від її образу
Лілія Ребрик не перестає приємно дивувати своїх прихильників буквально ідеальним почуттям стилю. Українська телеведуча ледь не щодня публікує у своєму мікроблозі яскраві образи, відмінні за характером і настроєм. А недавня серія знімків викликала просто-таки шквал захоплених емоцій.
Так, Лілія Ребрик відвідала в понеділок, 9 квітня, ввечері церемонію нагородження премії "Жінка України-2019" від журналу "Единственная". Для відвідування події Лілія вибрала дуже ніжний образ в білосніжному платті трохи нижче колін, без рукавів і під горло. Головна родзинка сукні – великі волани, які і додають образу легкості. В цілому лук вийшов дуже елегантний!
"Браво нашим жінкам! Вони надихають, вони мотивують, вони роблять життя кращим!" - поділилася емоціями вечора Ребрик.
Лілія Ребрик
Свій витончений образ телеведуча доповнила туфлями-лодочкам з різнокольоровими вставками. З прикрас – тільки довгі сережки. Акуратна зачіска і макіяж з акцентом на червоні губи довершують стильний вихід Лілії.
На деяких знімках Ребрик позує з Сергієм Зеніним, разом з яким веде програму "Ранок з Україною". Також є фото з Катею Осадчою, яка відвідала вечір!
Лілія Ребрик та Катя Осадча
Ребрик і Сергій Зенін
Шанувальники Лілії поспішили залишити свої коментарі:
Прекрасна Лілія Ребрик
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик умилила весняним знімком з чоловіком і донькою.
Також Ребрик в ефектній сукні поділилася весняним лайфхаком.