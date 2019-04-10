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Прекрасний квітка: Лілія Ребрик захопила розкішною фігурою в білосніжній сукні


Шанувальники Ребрик прийшли в захват від її образу

Лілія Ребрик не перестає приємно дивувати своїх прихильників буквально ідеальним почуттям стилю. Українська телеведуча ледь не щодня публікує у своєму мікроблозі яскраві образи, відмінні за характером і настроєм. А недавня серія знімків викликала просто-таки шквал захоплених емоцій.

Так, Лілія Ребрик відвідала в понеділок, 9 квітня, ввечері церемонію нагородження премії "Жінка України-2019" від журналу "Единственная". Для відвідування події Лілія вибрала дуже ніжний образ в білосніжному платті трохи нижче колін, без рукавів і під горло. Головна родзинка сукні – великі волани, які і додають образу легкості. В цілому лук вийшов дуже елегантний!

"Браво нашим жінкам! Вони надихають, вони мотивують, вони роблять життя кращим!" - поділилася емоціями вечора Ребрик.

Лілія Ребрик

Свій витончений образ телеведуча доповнила туфлями-лодочкам з різнокольоровими вставками. З прикрас – тільки довгі сережки. Акуратна зачіска і макіяж з акцентом на червоні губи довершують стильний вихід Лілії.

На деяких знімках Ребрик позує з Сергієм Зеніним, разом з яким веде програму "Ранок з Україною". Також є фото з Катею Осадчою, яка відвідала вечір!

Лілія Ребрик та Катя Осадча

Ребрик і Сергій Зенін

Шанувальники Лілії поспішили залишити свої коментарі:

  • Сукня і справді неймовірна і Ліля теж!
  • Лілія, ви неперевершена!
  • Як ви все встигаєте?!
  • Красавица!!! А Вы получили премию???
  • Блискуче виглядаєте!
  • Очень хорошо тебе в этом платье!
  • Как говорит моя семилетняя дочь – круть!
  • Прекрасное платье!
  • Вы очень красивая женщина.
  • Ліліана, це навпаки Ви надихаєте, та мотивуєте нас, жінок! Обожнюю Вас!
  • Красивое платье дополняет шикарную женщину)
  • Шикарный образ!!! 
  • Як завжди, прекрасна і усміхнена, супер!
  • Не можу на Вас, Лілічка, надивитись))
 

Прекрасна Лілія Ребрик

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик умилила весняним знімком з чоловіком і донькою.

Також Ребрик в ефектній сукні поділилася весняним лайфхаком.

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