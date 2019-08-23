"Прекрасний день": Джамала прогулялася по Парижу в стильному літньому образі

Українська виконавиця Джамала, яка зараз знаходиться на творчому підйомі і нещодавно пообіцяла незабаром порадувати шанувальників новинками, поділилася несподіваною радістю. Як розповіла артистка, у неї трапилася несподівана і незапланована поїздка в Париж, проте все склалося якомога краще.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася емоціями від перебування в столиці Франції, а також показала трендовий літній образ, в якому вона вирушила на прогулянку по місту.

Для побачення з Парижем Джамала обрала білу футболку і ніжно-рожеву спідницю на запах середньої довжини. Ефектний лук вона доповнила кросівками і сонцезахисними окулярами, а також модною сумкою-бананкою.

Фото: Джамала в Парижі (instagram.com/jamalajaaa)

Як розповіла зірка, вона зустріла там свою подругу, а також пройшла майже все місто пішки.

"Абсолютно випадковий літній Париж, неочікувано трапився зі мною. День був просто неймовірним, за який практично все місто було пройдено пішки. А на останок найприємніша зустріч із моєю @litsarkisian. Прекрасний день, прекрасний Париж. Загорніть ще", - написала Джамала.

Дівчата сміливо позували на даху галереї Лафайєт на тлі приголомшливої паризької архітектури.

Фото: Джамала в Парижі (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники по достоїнству оцінили стильний аутфит артистки і залишили їй безліч душевних відгуків.

Аааааа, Ви щасливі і моє серце фаната розривається від щастя

Красуня

Така щаслива, це моя мечтаааа, сподіваюся, що побуваю там

Прекрасний Париж і Чудова Джа

Цариця!

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Атмосферними кадрами прогулянок по Парижу співачка також поділилася в розділі сториз свого облікового запису - по них видно, що Джа встигла і погуляти, і зайнятися шопінгом.

Фото: Джамала в Парижі (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, нещодавно Джамала викликала суперечку в мережі перевтіленням на "дівчину з району". Співачка приміряла декілька спортивних костюмів, а фотосесія проходила на балконі однієї зі столичних багатоповерхівок.

А до цього Джамала зізналася, що її однорічний син Емір-Рахман вже вивчив першу пісню. Однак це зовсім не композиція його зіркової мами! Улюблена пісня хлопчика - хіт реп-виконавиці Alyona Alyona. Джамала лаконічно зазначила - "Ревную".