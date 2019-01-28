"Прекрасні види": українська співачка влаштувала заплив в одному крихітному бікіні

Анастасія Кумейко роздражнила шанувальників жаркими знімками серед красот Таїланду
Украинская певица и диджей Анастасия Кумейко, которая работает под именем DJ NANA, отдыхает вместе с любимым, продюсером и композитором Русланом Квинтой, и известными друзьями, ресторатором Николаем Тищенко и его женой Аллой Барановской, в Таиланде и балует поклонников не только красивыми пейзажами, но и жаркими селфи. Горячим кадром, сделанным во время водных процедур, она поделилась в Instagram.
Экс-участница группы Nikita поплавала топлесс в миниатюрном бикини, расслабившись в теплой воде и получая удовольствие от процесса.
"Проснувшись, я первым делом побежала в море. Когда отпуск подходит к концу, дни пролетают особенно быстро", - подписала короткое видео девушка.
На фото она также запечатлена во время заплыва. В кадре можно рассмотреть кромку песка, пляж и райские экзотические пейзажи с пальмами и прибрежными виллами.
Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)
Будоражащие воображение кадры не оставили равнодушными подписчиков Анастасии, которые отмечали не только курортные красоты, но и аппетитные формы артистки.
"Само совершенство", "Залипательно! И замечательно!", "Шпагат на воде красиво будет", "Вид шикарный", "Волнуеш море своей красотой", "И что тут добавишь. Не добавить, не убавить - все гармонично радует глаз!", "Какие прекрасные виды в Таиланде", - писали комплименты комментаторы.
Скриншот комментариев (instagram.com/anastasia_domination)
Ранее Анастасия Кумейко рассказала, как проникла на соседскую виллу без спроса и устроила пикантную фотосессию в бассейне на фоне сказочного заката.
К слову, DJ NANA показала полностью обнаженное фото, сделанное со спины, сорвав шквал комплиментов у восторженных поклонников, по достоинству оценивших ее формы.