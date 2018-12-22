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"Прекрасні гени": Фреймут вразила схожістю з матір'ю

Lite » Зірки 22.12.2018 - 14:35
"Прекрасні гени": Фреймут вразила схожістю з матір'ю
Фото: Ольга Фреймут (facebook.com/OlgaFreimut)

Ведуча зворушливо привітала маму з днем народження

Популярна телеведуча і письменниця Ольга Фреймут здивувала схожістю зі своєю матір'ю, яку привітала з днем народження. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, жінка зізналася, що для неї щастя бути дочкою, і побажала їй кожну мить бути щасливою.

"Матуся. Яке щастя бути твоєю дочкою. З Днем народження. Будь кожну мить щасливою!", - йдеться у підписі.

&quot;Прекрасні гени&quot;: Фреймут вразила схожістю з матір'ю

Фото: Оля Фреймут з мамою (instagram.com/freimutolia)

Звернемо увагу, що на опублікованому фото видно телеведучу з мамою. При цьому вони дуже схожі, що стало причиною відповідних коментарів з боку користувачів.

"Чарівні. Щастя і многая літа. Тепер видно, чиї прекрасні гени", - сказала користувач Євгена Здирюк.

"Дуже схожі. Особливо посмішки", - підкреслила юзер Марина Коротнева.

"Мама дуже схожа на європейку. Ви завжди красуні, завжди у формі", - уточнила юзер Олена Мреква.

&quot;Прекрасні гени&quot;: Фреймут вразила схожістю з матір'ю

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Раніше Ольга Фреймут зізналася, що в юності не хотіла заміж і прагнула до особистої свободи.

Також не так давно Ольга Фреймут вперше розповіла про весілля зі своїм чоловіком Володимиром Локотко, адже пара довго приховувала подробиці особистого життя.

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