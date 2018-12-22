"Прекрасні гени": Фреймут вразила схожістю з матір'ю

Ведуча зворушливо привітала маму з днем народження
Популярна телеведуча і письменниця Ольга Фреймут здивувала схожістю зі своєю матір'ю, яку привітала з днем народження. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Так, жінка зізналася, що для неї щастя бути дочкою, і побажала їй кожну мить бути щасливою.
"Матуся. Яке щастя бути твоєю дочкою. З Днем народження. Будь кожну мить щасливою!", - йдеться у підписі.
Фото: Оля Фреймут з мамою (instagram.com/freimutolia)
Звернемо увагу, що на опублікованому фото видно телеведучу з мамою. При цьому вони дуже схожі, що стало причиною відповідних коментарів з боку користувачів.
"Чарівні. Щастя і многая літа. Тепер видно, чиї прекрасні гени", - сказала користувач Євгена Здирюк.
"Дуже схожі. Особливо посмішки", - підкреслила юзер Марина Коротнева.
"Мама дуже схожа на європейку. Ви завжди красуні, завжди у формі", - уточнила юзер Олена Мреква.
Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)
Раніше Ольга Фреймут зізналася, що в юності не хотіла заміж і прагнула до особистої свободи.
Також не так давно Ольга Фреймут вперше розповіла про весілля зі своїм чоловіком Володимиром Локотко, адже пара довго приховувала подробиці особистого життя.
Відео: РБК-Україна