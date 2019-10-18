"Прекрасне створіння": Тіна Кароль блиснула пишним бюстом в розкішній сукні

Тіна Кароль - справжня ікона стилю і та ще спокусниця! Кожен її вихід у світ хвилює і захоплює шанувальників, адже останнім часом співачка вибирає відверті і спокусливі наряди. Так, днями вона з'явилася в ефектній смугастій сукні з пікантними вирізами в районі грудей і живота, яка відмінно підкреслила достоїнства фігури знаменитості. На концерті "Вечірнього кварталу" в Києві вона також блищала в розкішному вбранні.

Для виходу в світ Тіна обрала елегантне чорне плаття в підлогу з сексапільним розрізом на стегні і дуже глибоким декольте. Шикарний наряд вигідно підкреслив пишний бюст артистки і точені вигини її тіла. Доповнюють лук красиво укладені локони і фірмова червона помада.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Кароль зробила кілька яскравих кадрів за лаштунками, на деяких з них вона повернулася спиною до камери і грайливо дивиться через плече.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

В коментарях до посту підписники зірки не скупилися на похвали і компліменти, називаючи її королевою і пантерою.

Тіна Григорівна Кароль,хочу сказати Вам,шо незаконно бути настільки сексі і красивою!!!

Королева. Як завжди неймовірна

Пантеера

Кішечка

І волосся твої літали, як на обкладинці глянцю

Неймовірно красива

Просто краса!!!!

Богиня

Тинааа сексі-мати

Розкішна у всіх відносинах!

Сто разів казала і ще скажу: ЯК СИЛЬНО ТОБІ ЙДЕ ЧОРНИЙ КОЛІР!

Прекрасне створення очей чарівність!!!

Наша неземна краса

Прям Нереальна

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль спокусила образом в сукні з "голою" спиною від українського дизайнера.

Також Тіна Кароль зачарувала мережу знімком старшого синочка Веніаміна, який зараз перебуває у Великобританії.