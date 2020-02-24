Чарівна пара: Влад Яма з дружиною зачарували інтимним знімком на пляжі в Маямі

Сімейна пара Влада і Лілії Ями, яка зовсім нещодавно повернулася з відпочинку в Сполучених Штатах зі своїми друзями – спортсменкою Анною Безсоновою та її чоловіком Дмитром Момотом, відсвяткували день народження Лілії. У своєму Instagram зірка паркету розмістив веселе відео з дружиною, на якому вона стрибає на дитячому батуті в оточенні малюків. Лілія забувши про все, радіє, мов дитина, щиро посміхаючись на камеру.

Але Влад не забуває порадувати шанувальників і більш інтимними знімками, які доводять ніжність і щирість відносин подружжя. Танцюрист показав кадр, зроблений на флоридському пляжі в день народження Лілії, на якому вони ніжачись на білосніжному піску, притискаються один одному, при цьому дівчина вилізла чоловікові на спину.

Від яскравого знімка так і віє атмосферою свята і веселощів, Лілія піддалася емоціям і з завзятим прищуром показала язика на камеру.

"День народження", - підписав фото Влад і додав вже англійською слова жалю про те, що веселі дні пройшли і тепер залишається тільки сумувати по гостинному і сонячному Майамі, - "Miami we miss you!!!"

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

На своїй сторінці дружина зоряного танцюриста теж розмістила цей знімок, який прокоментувала ширше.

"Це був найкращий відпочинок ever, найкращий День Народження, кращі люди поруч і навколо. Спасибі всім, і вам мої підписники. Ви у мене найкращі: стільки приємних відгуків на мої сторіс і привітань, приємних слів", - написала красуня і додала, що незабаром вони побачать ще більше соковитих кадрів, - "Буду радувати вас ще тиждень барвистими фото і сторіс, які не встигла викласти".

Підписники подружжя не змогли не приєднатися до привітань і побажали любові і позитиву парі:

Прекрасна пара! Любові вам величезної

З днем народження! Красивого і позитивного

Красюки

Які ж ви гарні

Вітаю! Любіть свою кохану!

Влад Яма поділився спогадами, як зачарував свою майбутню дружину і, як красуня довго тримала оборону і не виявляла розташування до зірки паркету.