Прекрасна муза: MONATIK підкорив мережу портретом дружини-красуні

Український мультиартист Дмитро Монатік (MONATIK) рідко балує шанувальників сімейними фото, так що кожен з них буквально на вагу золота. Зараз він разом з дружиною Іриною знаходиться в Одесі і порадував фанів атмосферними кадрами із відпочинку.

В компанії друзів, режисера Тані Муиньо і коханої дружини Дмитро влаштував романтичну і веселу прогулянку по Чорному морю на яхті. У своєму Instagram він поділився чорно-білими фото з палуби корабля.

Також артист не втримався, щоб не похвалитися красунею-дружиною, опублікувавши ефектний портрет Ірини. Дівчина у вільній сорочці і сонцезахисних окулярах відображена біля борту судна, а її волосся красиво майорить на вітрі.

У підпису Монатік залишив три романтичних сердечка, а також хештег "дуже красива", що відсилає до його однойменного хіта.

Дмитро Монатік поділився кадрами з морської прогулянки з дружиною і друзями (фото: instagram.com/monatik_official)

На сторінці Ірини Монатік в Instagram теж з'явилися фото, зроблені під час одеськогї морської подорожі.

"Який фантастичний видався день. Спасибі чудові люди", — написала вона в підпису.

Ірина Монатік з чоловіком і друзями відпочила на яхті в Одесі (фото: instagram.com/irinamonatik)

Нагадаємо, що в липні зіркова пара відзначила п'яту річницю весілля. Зараз пара виховує двох синів - Данила і Платона.

Шанувальники прийшли в захват і залишили багато розчулених коментарів.

Як же це круто, коли завдяки любові створюються хіти, які співає весь світ. Натхнення вам !!!

Красуня

Перший чоловік, який повірив у тебе!це дуже круто! Бережіть один одного

Вона прекрасна

коли завдяки любові народжуються шедеври

Нереальна

Любов відчувається в кожній вашій пісні

Прекрасна муза

Ну от як можна так любити дружину

Дмитро, ви такий молодець! Так сильно любити свою жінку, на жаль, не кожному дано

Захоплює ваше ставлення до своєї супутниці

Скріншот коментарів

Раніше MONATIK зворушливо привітав дружину з річницею весілля - 1 липня у них був ювілей подружнього життя, так зване "дерев'яна" весілля, п'ять років у шлюбі.

А ще дружина MONATIK'а Ірина зворушила мережу ніжними фото співака з синами.