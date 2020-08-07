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Прекрасна муза: MONATIK підкорив мережу портретом дружини-красуні

Автор: Марина Настевич

Артист з дружиною і друзями влаштували веселу прогулянку на яхті

Український мультиартист Дмитро Монатік (MONATIK) рідко балує шанувальників сімейними фото, так що кожен з них буквально на вагу золота. Зараз він разом з дружиною Іриною знаходиться в Одесі і порадував фанів атмосферними кадрами із відпочинку.

В компанії друзів, режисера Тані Муиньо і коханої дружини Дмитро влаштував романтичну і веселу прогулянку по Чорному морю на яхті. У своєму Instagram він поділився чорно-білими фото з палуби корабля.

Також артист не втримався, щоб не похвалитися красунею-дружиною, опублікувавши ефектний портрет Ірини. Дівчина у вільній сорочці і сонцезахисних окулярах відображена біля борту судна, а її волосся красиво майорить на вітрі.

У підпису Монатік залишив три романтичних сердечка, а також хештег "дуже красива", що відсилає до його однойменного хіта.

Дмитро Монатік поділився кадрами з морської прогулянки з дружиною і друзями (фото: instagram.com/monatik_official)

На сторінці Ірини Монатік в Instagram теж з'явилися фото, зроблені під час одеськогї морської подорожі.

"Який фантастичний видався день. Спасибі чудові люди", — написала вона в підпису.

Ірина Монатік з чоловіком і друзями відпочила на яхті в Одесі (фото: instagram.com/irinamonatik)

Нагадаємо, що в липні зіркова пара відзначила п'яту річницю весілля. Зараз пара виховує двох синів - Данила і Платона.

Шанувальники прийшли в захват і залишили багато розчулених коментарів.

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  • Дмитро, ви такий молодець! Так сильно любити свою жінку, на жаль, не кожному дано
  • Захоплює ваше ставлення до своєї супутниці

Скріншот коментарів

Раніше MONATIK зворушливо привітав дружину з річницею весілля - 1 липня у них був ювілей подружнього життя, так зване "дерев'яна" весілля, п'ять років у шлюбі.

А ще дружина MONATIK'а Ірина зворушила мережу ніжними фото співака з синами.

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