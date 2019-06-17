Прекрасна королева: Настя Каменських з короною засвітила розкішне декольте

Настя Каменських – майстер провокаційних пікантних знімків, які ще довго змушують гудіти мережу після публкації. Вона не соромиться демонструвати апетитні форми в мікро бікіні і роздягатися на камеру. Чоловік співачки, продюсер і репер Потап, не проти таких відвертостей дружини – він сам охоче знімає її оголені принади на камеру, та ще й залишає коментарі на сторінці в Instagram. Не дивно, що навіть дівич-вечір у зірки вийшов по-справжньому гарячим і "з перчиком", а фото зі свята Настя досі охоче ділитися з підписниками.

На свіжих знімках знаменитість позує в трендовому подовженому плаття-піджаку білого кольору, прикрашеного прозорим поясом, і з короною на голові.

На чорно-білому кадрі вона відображена в номері фешенебельного київського готелю Hyatt Regency. Настя прийняла досить відверту позу, показавши довгі ніжки і апетитне декольте.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

На іншому фото співачка стоїть на терасі своїх розкішних апартаментів на останньому поверсі і, закривши очі, тримає двома руками коротку фату.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники стали ділитися своїми враженнями від побаченого. Вони порівняли співачку з принцесою і навіть королевою.

"Ти дуже класна", "Красуня", "Супер", "Настя, Ви прекрасні завжди", "Ти вогонь", "Принцеса!", "Ти дуже сексуальна дівчина", "Яка ж ти ніжна", "Щаслива", "Прекрасна королева", "Вона прекрасна. Так. Я про корону", - писали фоловери.

Нагадаємо, що Настя Каменських похвалилася відвертим постільною фото, яке зробив Потап.

Раніше Потап і Настя Каменських розчулила сімейною романтикою. Молодята в променях заходу сонця виглядали щасливими і розслабленими.