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Прекрасна фея: Катерина Кухар підкорила ніжним образом


Балерина приміряла ефектний напівпрозорий наряд

Витончена і граціозна прима-балерина Катерина Кухар вкотре зачарувала шанувальників ефектним образом. Танцівниця, яка раніше постала перед фанами у вигляді сучасної Білосніжки, на цей раз приміряла дуже ніжний наряд, який ніби летить. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Кухар позує в красивій позі в довгій рожевій сукні з жовтою вишивкою, верхній прозорий шар тканини при цьому красиво розвівається на вітрі.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

У підписі до публікації балерина поділилася приємним досягненням.

"Коли люди помічають твій внесок у мистецтво – це дуже приємно! Вдячна журналу "Единственная", що не тільки помітили, але і мене номінували на премію Жінка року 2019, в розділі "Культура". І для мене велика честь "сусідствувати" з видатними жінками, які популяризують та розвивають українську культуру", - написала Катерина.

Підписники залишили безліч захоплених коментарів, порівнюючи її з прекрасною феєю і Дюймовочкою і вітаючи з таким успіхом.

  • "Сексуально і жіночно"
  • "Катюша, Дюймовочка! Дівчинка - Феєчка, як можна Вас не помітити? Ви як ніхто інший варті!!!"
  • "Ідеальні підйоми. Дуже красива"
  • "Чудове фото. Ніжна і легка, як фея"
  • "Ви прекрасні!!!!!"
  • "Як метелик, граціозна і легка"
  • "Дівчина - весна"
  • "Неймовірно ніжно"
  • "Ві неймовірна!"
  • "Біля Ваших ніг, Королева!"
  • "Чарівне фото!"
  • "Дюймовочка на квітці - дуже ніжно)"

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар показала підрослого сина Тимура.

Ми також писали, що Катерина Кухар показала унікальне фото батьків в молодості.

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