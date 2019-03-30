Прекрасна фея: Катерина Кухар підкорила ніжним образом

Витончена і граціозна прима-балерина Катерина Кухар вкотре зачарувала шанувальників ефектним образом. Танцівниця, яка раніше постала перед фанами у вигляді сучасної Білосніжки, на цей раз приміряла дуже ніжний наряд, який ніби летить. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Кухар позує в красивій позі в довгій рожевій сукні з жовтою вишивкою, верхній прозорий шар тканини при цьому красиво розвівається на вітрі.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

У підписі до публікації балерина поділилася приємним досягненням.

"Коли люди помічають твій внесок у мистецтво – це дуже приємно! Вдячна журналу "Единственная", що не тільки помітили, але і мене номінували на премію Жінка року 2019, в розділі "Культура". І для мене велика честь "сусідствувати" з видатними жінками, які популяризують та розвивають українську культуру", - написала Катерина.

Підписники залишили безліч захоплених коментарів, порівнюючи її з прекрасною феєю і Дюймовочкою і вітаючи з таким успіхом.

"Сексуально і жіночно"

"Катюша, Дюймовочка! Дівчинка - Феєчка, як можна Вас не помітити? Ви як ніхто інший варті!!!"

"Ідеальні підйоми. Дуже красива"

"Чудове фото. Ніжна і легка, як фея"

"Ви прекрасні!!!!!"

"Як метелик, граціозна і легка"

"Дівчина - весна"

"Неймовірно ніжно"

"Ві неймовірна!"

"Біля Ваших ніг, Королева!"

"Чарівне фото!"

"Дюймовочка на квітці - дуже ніжно)"

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар показала підрослого сина Тимура.

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