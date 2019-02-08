"Пропонував гроші за секс": українська співачка зробила відверте зізнання

Видео: (youtube.com/ОТДУШИВДУШУ)

Известная украинская певица, телеведущая и шоувумен Ольга Цибульская, которая ранее задела пикантную тему в отношении мужчин, сделала откровенное признание о не очень приятном этапе своей карьеры. В новом интервью для проекта “Отдушивдушу” артистка рассказала, что ей предлагали деньги за секс. Влиятельный мужчина был частым гостем концертов певицы, куда при этом приходил с законной женой.



Через знакомых поклонник достал номер телефона Цибульской, а после того как она перестала брать трубку - закидал сообщениями.



“Писал, что я не понимаю, от чего отказываюсь и что он “будет настаивать”. Я ответила, что в его возрасте нужно настаивать шишки на спирту и втирать в поясницу” - вспоминает Оля.



Кадр из видео (youtube.com/ОТДУШИВДУШУ)

Однако такая шутка не сошла певице с рук - после отказа в более близких отношениях влиятельный “ухажер” угрожал навсегда завершить карьеру певицы и делал для этого все возможное



“Из-за его обиды меня банили в проектах, распускали всевозможные слухи” - призналась Цибульская.

Фото: Оля Цибульская (instagram.com/cybulskaya)

Но несмотря на это, артистка ни разу не пожалела о своем решении.



“Главное, что я не хотела плюнуть в свое отражение”, - прокомментировала свою позицию исполнительница.

Фото: Оля Цибульская (instagram.com/cybulskaya)

Поклонники оценили откровенность Оли и поблагодарили певицу за интересное интервью и неиссякаемый позитив в любых ситуациях.

"Обожнюю коли зірки такі щирі без масок и пафосу))))) ви дуже щира и емоційна)))) дякую за позитив і відвертість";

"Олю, у мене шок. Ти на стільки відверта!";

"Тебе очень тяжело, за улыбкой просто пустота";

"Супер интервью!!! Ты прелесть!!!";

"Побольше бы таких открытых как она﻿";

"Дякую за інтерв'ю, з Вами випуск вийшов найкращим серед інших!! Ви дуже гарна дівчина,і дуже весела", - пишут пользователи сети.

Напомним, Оля Цибульская поделилась со своими подписчиками смешным видео, в котором вспомнила о своем бывшем.

Отметим, ранее Оля Цибульская рассказала, как относится к няням.

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