Зрадницьки видають: Христина з Холостяк-10 прокоментувала скандал з інтимом на проекті

Учасниця проекту Холостяк-10 Крістіна вирішила не отмачиваться і прокоментувала пост-шоу, на якому спливли пікантні подробиці про головного героя і одну з дівчат, ім'я якої тримається в секреті. Виявилося, у Макса Михайлюка був інтим з однією з претенденток на його серце, що і послужило причиною розставання з обраницею Дашею. Ось тільки імені спокусниці ніхто не називав, що породило масу домислів і припущень. "Підозра" упала на одну із найефектніших учасниць, якій холостяк надавав явні знаки уваги – Христину. Дівчина поспішили все пяснити на сторінці в Instagram.

Так, Христина запевнила, що мова йшла зовсім не про неї й навіть натякнула на те, хто ж це може бути, порадивши уважніше дивитися анонси.

"Відповідаю на ваше запитання, яке підірвалов мій дірект, з Максом інтиму у нас не було. "Підозрювана" успішно замітає сліди, хоча перші анонси зрадницьки її видають. Вибір: говорити про це чи ні - рішення індивідуальне й особисте. Ті скріни з ефіру, які ви надсилаєте мені в особисті повідомлення з побачення з батьками - жодного відношення не мають до слів Даші. Хочу побажати вам гарного особистої і сексуальному житті, що б обчислювати «хто мафія» було б просто не цікаво. Хоча подейкують, що так роблять тільки адекватна половина суспільства. Щасливої власниці звання "У ВАС ШО БУВ СЕКС З МАКСОМ?" терпіння. Я так зрозуміла, цю ношу тепер ти несеш не одна. Не справедливо, я Макса тільки за торс торкалася ,а мене вже записали в "безсоромні". Ну і в цілому бажаю люблячого чоловіка, після інтиму з яким, зрікатися і ховатися не доведеться", - написала вона.

Христина з Холостяк-10 (фото: instagram.com/kris.chem)

Також своє вагоме слово сказала і фіналістка проекту Дана, яку Макс не вибрав, віддавши перевагу і заповітну обручку Даші. Дівчина і зовсім показала особисту переписку з переможницею, де вони активно обговорювали питання інтиму на шоу. Дана запевнила, що ніякого відношення до цього не має.

"У кого з ким і коли був чи не був секс, під час або після проекту - це особиста справа кожного. У мене - моя справа. У Даші, Макса і інших учасниць - їх. Ніхто ні в чому не винен. Ніхто не є поганим або дуже хорошим. Так вже склалося, що ніхто не залишився з Максом. Причини у кожного свої. І їх багато. В житті так буває. І це нормально", - зазначила Дана, закривши коментарі.

Скріншот: instagram.com/dana_okhanska

Раніше переможниця проекту Холостя 10 Даша Ульянова розповіла про те, як розвивалися її стосунки з Максом Михайлюком після шоу.