"Відданий одній": Володимир Дантес повеселив мережу, порівнявши себе з пінгвіном

Блогер оригінально зізнався у вірності Дорофєєвій
Чоловік Наді Дорофєєвої, ведучий та блогер Володимир Дантес потішив шанувальників забавним фото, де плаває на надувному лебеді. При цьому в потоці думок Дантес навіть порівняв себе з пінгвіном, який начебто залишається вірним лише одному партнерові.
Нагадаємо, що на даний момент Дантес з Дорофєєвою проводять зимову відпустку в Дубаї, де співачка в перший же день свого відпочинку захворіла і була змушена відмовитися від багатьох розваг. На щастя, зараз виконавиця відчуває себе добре і активно хвалиться новими досягненнями. Приміром, нещодавно Дорофєєва зробила найекстремальніший вчинок у своєму житті, вперше політавши на вертольоті.
Крім активного відпочинку пара також розслабляється біля басейну, засмагає і плаває. На одному з подібних знімків Дантес веселиться з надувними лебедями.
"Лебеді, як птахи любові і краси (сам зараз придумав це), завжди прагнуть до таких же у світі людей. Варто було мені спуститися в басейн, так відразу почалося: "Залишайся, хлопчик з нами, будеш нашим королем" і всі ці речі", — бавиться блогер.
"Але я, як пінгвін, відданий одній", — весело підсумував Дантес, маючи на увазі вірність своїй коханій — Дорофєєвій.
Володимир Дантес під час відпочинку в Дубаї (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Шанувальники блогера його гумор підтримали.
Дорофєєва і Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Нагадаємо, що до цього Дантес також відзначився гарним почуттям гумору, запропонувавши своїм шанувальникам оригінальний флешмоб, коли кожен міг прогулятися з Дорофєєвою. Для цього потрібно було тільки взяти з собою її фото.
Також відзначимо, що раніше Дорофєєва приміряла ультрамодний образ в чорно-білих тонах.
Надя Дорофєєва: біографія (відео: РБК-Україна)