"Відданий одній": Володимир Дантес повеселив мережу, порівнявши себе з пінгвіном

Дантес і Дорофєєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Блогер оригінально зізнався у вірності Дорофєєвій

Чоловік Наді Дорофєєвої, ведучий та блогер Володимир Дантес потішив шанувальників забавним фото, де плаває на надувному лебеді. При цьому в потоці думок Дантес навіть порівняв себе з пінгвіном, який начебто залишається вірним лише одному партнерові.

Нагадаємо, що на даний момент Дантес з Дорофєєвою проводять зимову відпустку в Дубаї, де співачка в перший же день свого відпочинку захворіла і була змушена відмовитися від багатьох розваг. На щастя, зараз виконавиця відчуває себе добре і активно хвалиться новими досягненнями. Приміром, нещодавно Дорофєєва зробила найекстремальніший вчинок у своєму житті, вперше політавши на вертольоті.

Крім активного відпочинку пара також розслабляється біля басейну, засмагає і плаває. На одному з подібних знімків Дантес веселиться з надувними лебедями.

"Лебеді, як птахи любові і краси (сам зараз придумав це), завжди прагнуть до таких же у світі людей. Варто було мені спуститися в басейн, так відразу почалося: "Залишайся, хлопчик з нами, будеш нашим королем" і всі ці речі", — бавиться блогер.

"Але я, як пінгвін, відданий одній", — весело підсумував Дантес, маючи на увазі вірність своїй коханій — Дорофєєвій.

Володимир Дантес під час відпочинку в Дубаї (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Шанувальники блогера його гумор підтримали.

"Відданий пінгвін — це щось нове", — посміхається anastasielll.

"Блін, але це мило, чорт візьми", — пише dyukova_alina.

"Прям лебедина ода", — сміється amirabelle88.

"Лебеді однолюби, але мммм полігамні. Тобто виховують дітей з однією, а статевий акт мають з усіма, і з самцями теж)) Ви це... обережніше з ними, з лебледями цими", — зазначає dektri_anna.

"Твій чоловік від безвиході на лебедя застрибнув", — звертається до Дорофєєвої firs.mariya1.

"З такою дружиною і дивитися на інших не хочеться (мені так здається)" — зазначає valeriya_kilevich.

"Нічого не зрозуміла, але текст милий", — пише a_llleksandra.

Дорофєєва і Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Нагадаємо, що до цього Дантес також відзначився гарним почуттям гумору, запропонувавши своїм шанувальникам оригінальний флешмоб, коли кожен міг прогулятися з Дорофєєвою. Для цього потрібно було тільки взяти з собою її фото.

Також відзначимо, що раніше Дорофєєва приміряла ультрамодний образ в чорно-білих тонах.

Надя Дорофєєва: біографія (відео: РБК-Україна)