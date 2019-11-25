Свято дитинства: струнка Ані Лорак зводила донечку в цирк

Українська співачка Ані Лорак після розлучення з чоловіком Муратом Налчаджиоглу остаточно переїхала з дочкою в Москву і активно займається своєю кар'єрою. Крім того, 41-річна артистка вже закрутила новий роман - з молодшим на 14 років російським саунд-продюсером Єгором Глібом, а також схудла і покращала, що не раз відзначали шанувальники. Зірка намагається більше часу приділяти дитині і днями зводила 8-річну Софію в цирк.

Милими знімками Кароліна поділилася на своїй сторінці в Instagram. Спочатку співачка позувала одна прямо на арені цирку - для виходу в світ вона вибрала сірі джинси, облягаючу чорну водолазку і кепку. Артистка весело розкинула руки в боки, демонструючи витончену фігурку.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

На іншому фото виконавиця відображена разом з донькою на тлі клітки з тиграми. Дівчинка виглядає просто чарівно в чорній сукні з принтом на грудях і вінку на голові. Лорак ніжно обіймає донечку за плечі і вони обидві виглядають дуже задоволеними.

Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)

"Сьогодні справжнє свято дитинства! Ми відвідали #циркНикулина. Спасибі всім артистам за чудову роботу. Це диво!" - поділилася емоціями артистка.

Користувачі мережі поспішили прокоментувати нові фото Лорак, відзначаючи, як швидко зростає її донька. Деякі, втім, засудили зірку за відвідування цирку з тваринами.

Як здорово,що цей день ви провели разом з донечкою. Красиві!!!

рада,що ви прекрасно провели час разом

Дві красотулички! Мама з дочей

Принцеси! Приємного вам проведення часу!

Кароліночка як приємно дивитися Ваші спільні фото з Сонечкою. Софія така взросленькая вже стала, красуня! Вся в маму, люблю Вас. зі Святом Вас Кароліна! Здоров'я і щастя Вам з Сонечкою, нехай донечка радує Вас

Дівчата, красуні

Фігура просто шикарно

Кароліночка чому ти така красива?

Фігуриста дівчина. Вам реально 18,ваш паспорт бреше. Вірно??

Бідні тварини...

Кароліночка, які ви красиві. Сподіваюся ви чудово провели час

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, Ані Лорак вразила новим іміджем і квітучим зовнішнім виглядом.