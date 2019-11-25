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Свято дитинства: струнка Ані Лорак зводила донечку в цирк

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Співачка підкорила стильним виходом у світ з 8-річною Софією

Українська співачка Ані Лорак після розлучення з чоловіком Муратом Налчаджиоглу остаточно переїхала з дочкою в Москву і активно займається своєю кар'єрою. Крім того, 41-річна артистка вже закрутила новий роман - з молодшим на 14 років російським саунд-продюсером Єгором Глібом, а також схудла і покращала, що не раз відзначали шанувальники. Зірка намагається більше часу приділяти дитині і днями зводила 8-річну Софію в цирк.

Милими знімками Кароліна поділилася на своїй сторінці в Instagram. Спочатку співачка позувала одна прямо на арені цирку - для виходу в світ вона вибрала сірі джинси, облягаючу чорну водолазку і кепку. Артистка весело розкинула руки в боки, демонструючи витончену фігурку.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

На іншому фото виконавиця відображена разом з донькою на тлі клітки з тиграми. Дівчинка виглядає просто чарівно в чорній сукні з принтом на грудях і вінку на голові. Лорак ніжно обіймає донечку за плечі і вони обидві виглядають дуже задоволеними.

Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)

"Сьогодні справжнє свято дитинства! Ми відвідали #циркНикулина. Спасибі всім артистам за чудову роботу. Це диво!" - поділилася емоціями артистка.

Користувачі мережі поспішили прокоментувати нові фото Лорак, відзначаючи, як швидко зростає її донька. Деякі, втім, засудили зірку за відвідування цирку з тваринами.

  • Як здорово,що цей день ви провели разом з донечкою. Красиві!!!
  • рада,що ви прекрасно провели час разом
  • Дві красотулички! Мама з дочей
  • Принцеси! Приємного вам проведення часу!
  • Кароліночка як приємно дивитися Ваші спільні фото з Сонечкою. Софія така взросленькая вже стала, красуня! Вся в маму, люблю Вас. зі Святом Вас Кароліна! Здоров'я і щастя Вам з Сонечкою, нехай донечка радує Вас
  • Дівчата, красуні
  • Фігура просто шикарно
  • Кароліночка чому ти така красива?
  • Фігуриста дівчина. Вам реально 18,ваш паспорт бреше. Вірно??
  • Бідні тварини...
  • Кароліночка, які ви красиві. Сподіваюся ви чудово провели час

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, Ані Лорак вразила новим іміджем і квітучим зовнішнім виглядом.

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