Правда — це не соромно: Джеррі Хейл задоволена зізнанням про подробиці інтимного життя

Фото: Jerry Heil (instagram.com/thejerryheil)

Співачка зізналася, що вважає, що вчинила правильно, розкривши свій секрет

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я Яна Шемаева, - прим. Ред.), яка з'явилася на Національному відборі на Євробачення-2020 з піснею Vegan, але не стала фіналісткою, нещодавно зустрілася з телеведучою Машою Єфросиніною, щоб дати відверте інтерв'ю про своє життя. На скільки багато доведеться розповісти про своє становлення, як співачки і як особистості, дівчина навіть не підозрювала.

Особливо несподіваний резонанс отримала тема цнотливості та інтимного життя співачки. Вона зізналася, що трохи боїться близькості і сама відштовхує чоловіків.

Фото: Jerry Heil (instagram.com/thejerryheil)

Однак, Джеррі зазначила, що не шкодує про те, що зробила зізнання, тому що той відгук, який вона отримала за останні дні і подяки багатьох дівчат, варті того, щоб відкрито говорити про тему відсутності сексуальних відносин.

"Я знала, що, відкрившись, допоможу справитися з соціальним тиском людям різного віку. Так і сталося - сотні людей вже написали мені, що їм тепер легше. Так що не дарма я відчувала потребу розповісти!"

Крім того, вона пояснила, чому раніше не торкалася цієї делікатної теми.

"Боялася осуду чоловічої статі, так як *вставіть тут популярні вирази-ярлики типу "дівчина повинна бути досвідченою" і додайте страх у разі, коли це станеться, виявитися тією самою колодою".

Фото: Jerry Heil (instagram.com/thejerryheil)

А ще вона зробила висновки, про те, що в сучасному світі варто поважати особистий простір людей і не навішувати ярлики.

"Як ми докотилися до того, що речі, які стосуються особистого простору людини, тепер діляться на сучасне, не сучасні, модне?

Всі інсайти, які я зараз проживаю, зводяться до двох моїх простих правил життя:

1. Будь собою.

2. ПРАВДА - ЦЕ НЕ соромно. За будь-яких обставин".

Нагадаємо, раніше Jerry Heil розповіла про свій шлях до вегетаріанства.