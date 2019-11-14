Права чи ліва? Леся Нікітюк блиснула шикарними ніжками на неоновому фото

Нікітюк також показала приклад вдалого образу на осінь-зиму 2019
Леся Нікітюк, яка раніше поскаржилася на недоліки професії, вирішила трохи подражнити шанувальників яскравими фото. Українська телеведуча влаштувала стильну фотосесію в одному з закладів. При цьому Нікітюк примудрилася за один раз привернути увагу і до образу, і до довгих струнких ніжок. Більш того, Леся також провела "опитування" - знову-таки, на тему ніжок!
Так, на своїй сторінці в мережі instagram Леся опублікувала парочку фото в новому образі. Ведуча позує у строкатому в'язаному комплекті в ніжних пастельних відтінках. У центрі уваги - затишний в'язаний кардиган в підлогу, який Нікітюк ефектно "кружляє". Зазначимо, що в'язані кардигани - тренд осені 2019. Цей елемент гардеробу знову дуже актуальний.
Свій "домашній" осінній образ Леся поєднує з білими черевиками з хутряним вставками.
Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
“Яка нога на фото? Права чи ліва?" - кокетливо запитує Нікітюк у підписниківв.
Шанувальники Лесі поспішили залишити свої коментарі під її новим постом і образом:
Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk
Нагадаємо, раніше Влад Яма висловився про минулий конфлікті з Лесею Нікітюк. Також суддя Танців з зірками зробив зізнання про зміни в житті.