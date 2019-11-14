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Права чи ліва? Леся Нікітюк блиснула шикарними ніжками на неоновому фото

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Нікітюк також показала приклад вдалого образу на осінь-зиму 2019

Леся Нікітюк, яка раніше поскаржилася на недоліки професії, вирішила трохи подражнити шанувальників яскравими фото. Українська телеведуча влаштувала стильну фотосесію в одному з закладів. При цьому Нікітюк примудрилася за один раз привернути увагу і до образу, і до довгих струнких ніжок. Більш того, Леся також провела "опитування" - знову-таки, на тему ніжок!

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Леся опублікувала парочку фото в новому образі. Ведуча позує у строкатому в'язаному комплекті в ніжних пастельних відтінках. У центрі уваги - затишний в'язаний кардиган в підлогу, який Нікітюк ефектно "кружляє". Зазначимо, що в'язані кардигани - тренд осені 2019. Цей елемент гардеробу знову дуже актуальний.

Свій "домашній" осінній образ Леся поєднує з білими черевиками з хутряним вставками.

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

“Яка нога на фото? Права чи ліва?" - кокетливо запитує Нікітюк у підписниківв.

Шанувальники Лесі поспішили залишити свої коментарі під її новим постом і образом:

  • "Шикарнаа"
  • "100% права, по ікрі видно..."
  • "Яка ви струнка і красива, а я все ніяк не наведу фігуру в порядок - боки, живіт"
  • "Гуляйнога"
  • "Дуже гарна"
  • "АфігЄнна, накачана і права"
  • "Яка красаа"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Влад Яма висловився про минулий конфлікті з Лесею Нікітюк. Також суддя Танців з зірками зробив зізнання про зміни в житті.

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