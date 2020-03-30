Позитивний карантин: Брежнєва зачарувала милим домашнім відео з Меладзе

Співачка в природному вигляді без макіяжу заспівала веселу пісню
Віра Брежнєва вже після початку епідемії коронавіруса була змушена зробити кілька перельотів - і хоча співачка дотримувалася правил безпеки, шанувальники були стурбовані. Однак зараз вона дотримується карантину і залишається вдома разом з чоловіком Костянтином Меладзе та молодшою дочкою Сарою. Раніше артистка докладно розповіла про свій режим дня та заняття під час ізоляції - вона стежить за харчуванням і не забуває про домашні тренування.
У новій публікації у своєму Instagram Віра оригінальним чином закликала підписників залишатися вдома. Вона виклала миле домашнє відео з чоловіком, на якому постала, коли сидить на дивані в простій білій футболці і без макіяжу. Меладзе сидить поруч з дружиною, теж у зручному домашньому одязі. Брежнєва заспівала фанам мотивуючу пісню.
"Ти знаєш зараз всюди карантин, зостанься краще вдома, як я і Костянтин", - співає артистка.
Відео: Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (instagram.com/ververa)
Віра також анонсувала прямий ефір у своєму акаунті, який буде корисний багатьом сім'ям під час карантину.
"Як мирно існувати в умовах карантину, пропоную дізнатися завтра у прямому ефірі, що я зроблю з сімейним психологом в 12:00. Я впевнена, що для кожної сім'ї ця інформація буде корисною)" - зазначила зірка.
Шанувальники оцінили "карантинне" відео Брежнєвої і Меладзе і залишили їм багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)
Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва вперше прокоментувала чутки про зраду чоловіка Констянтина Меладзе