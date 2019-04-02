Пожежонебезпечна дівчина: Каменських звабила відвертим фото в екстремальному міні

Настя Каменських незмінно розбурхує уяву шанувальників відвертим вбранням і не менш спекотними кліпами. Так, через пару днів після прем'єри нової відеороботи на хіт Peligroso, який вона заспівала разом з відомим латиноамериканським співаком De La Ghetto, він набрав понад 2 млн. переглядів! Варто відзначити, що гаряча співачка з'явилася перед глядачами у вельми пікантних луках, а під її червоною сукнею і зовсім важко помітити білизну! Артистка поділилася в Instagram знімком у вбрнні з кліпу, позуючи в оточенні запалених свічок.

Настя стоїть в ультра короткій сукні відтінку металік, що відкриває погляду глибоке декольте. Оголена спина робить вбрання ще більш відвертим. Босоніжки з тонкими ремінцями прекрасно доповнюють образ фатальної красуні, а її довгі стрункі ноги виграшно виглядають в сукні такої екстремальної довжини.

Макіяж з акцентом на очі, пильний, звабливий погляд в камеру, спадаюче на обличчя пасмо волосся додають образу ще більшої чуттєвості.

"Вам подобаються небезпечні дівчата?" - залишила питання іспанською Настя, яка зізналася, що посилено займається вивченням цієї мови.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фото викликало бурхливу реакцію в мережі. Шанувальники прийшли в захват від пікантного вбрання української красуні і поспішили повідомити їй про це.

"Самий крутий образ! Красуня!", "Прекрасна леді", "Вау, яка сексуальна Настя Каменських", "Яка гаряча! Сукня шикарнаа", "Настя, Ви прекрасні", "Нееревершена", "Настя, ти як завжди неймовірна", "Дуже сексуальна і приваблива красуня", - писали захоплені підписники співачки.

До слова, в цій же сукні Настя Каменських з'явилася на церемонії нагородження YUNA 2019. Вона доповнила пікантний образ пухнастою рожевою шубкою.

Раніше Настя Каменських полонила появою в короткому міні з кокетливо приспущеною з плеча бретеллю.