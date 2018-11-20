"Вітайте мене": DZIDZIO отримав на свій ювілей оригінальний подарунок

Фото: DZIDZIO (instagram.com/dzidzio)

Михайло Хома отримав оригінальний подарунок від команди проекту "Ранок з Україною"

Відомий український співак, лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома, який нещодавно розповів, чи ображали його в школі, сьогодні, 20 листопада, святкує свій день народження. Артисту виповнилося 35 років, про що він нагадав своїм шанувальникам Instagram.

"Маю гарний настрій, у мене 35-тий День народження! Вітайте мене", - написав іменинник.

Скрін: instagram.com/dzidzio

Зазначимо, що Хома вже отримав оригінальний подарунок від команди проекту "Ранок з Україною", передає Clutch.

Справа була так, артист відвідав студію і розповів, як святкуватиме свій день народження, і ведучі передачі Світлана Катренко і Сергій Зенін подарували йому теплу шапку із яскравою помаранчевої бородою.

Фото: clutch.ua/wp-content

"Вже другий рік поспіль я встаю вранці, щоб мене привітали з днем народження на каналі Україна. Цього року я справляю, тож прийшов запросити всіх – сьогодні в Палаці Спорту я роблю величезний концерт. Там вже є 8 тисяч людей, але може бути й 9. Тож тисячу людей я ще запрошую. Буде просто Super-Puper шоу, яке я готую спеціально для вас", - розповів Хома журналістам.

На Facebook-сторінці DZIDZIO також йдеться про день народження артиста:

"Сьогодні День народження нашого дорогенького Дзідзя!!! І не просто так, у нього справжній ювілей! Що може бути краще, ніж відсвяткувати його з вами, DZIDZIOFAMILY! Вітаємо його! Многая літа!", - йдеться в повідомленні.

Скрін: facebook.com/dzidzio

В коментарях шанувальники DZIDZIO пишуть у соцмережі найкращі побажання з нагоди ювілею артиста і бажають йому залишатися таким позитивним:

"Многая літа! Многая літа! Многая літа! Многая... Сотвори Господь многая літа. Творчих успіхів, нових ідей і натхнення";

"Вітаємо! Кар'єрного росту і незабутніх моментів у житті";

"Вітаємо, здоров'я тобі і позитиву!";

"Дзідзьо вітаю. Всього тобі самого класного.. Будь завжди на позитиві .. І побільше знімай такі круті фільми"...

Скрін: instagram.com/dzidzio

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що DZIDZIO висловився про виступи дружини.

А також розповідали про те, що DZIDZIO підтримав школярку, яка стала жертвою буллінга в Харкові.

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Відео: РБК-Україна