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Вітаємо: Потап заінтригував "медовим місяцем" з солістом Rammstein

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.07.2019 - 13:27
Вітаємо: Потап заінтригував "медовим місяцем" з солістом Rammstein
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Замислили виконавці співпрацю чи це просто дружня зустріч, вони не уточнювали

Ще зовсім недавно український репер Потап ділився своїми планами на продовження медового місяця зі своєю молодою дружиною NK (Настею Каменських), як раптом опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з хештегом #медовыймісяц, але в компанії вже іншої людини.
Завдяки посиланню на профіль шанувальники дізналися, що Потап зазначив на фото фронтмена метал-груп Rammstein Тілля Ліндеманна, який схоже зараз переживає не найкращий період у відносинах з матір'ю його дитини українською співачкою Світланою Лободою (про що свідчать фото поцілунків Світлани з іншим чоловіком).
Геолокацію український репер зазначив - Київ, але причину приїзду німецького співака в Україну не уточнив.

Вітаємо: Потап заінтригував &quot;медовим місяцем&quot; з солістом Rammstein

Фото: Потап і Тілль Ліндеманн (instagram.com/realpotap)

Підписники Потапа з гумором побажали зіркам щасливого медового місяця, натякаючи на недоречний хештег і запропонували випустити спільний трек.

 

Скріншот: коментарі до посту Потапа (instagram.com/realpotap)

  • "Хто це з потапом ?))" - "чувак Лабоды"
  • "Льоша, Ausländer давай в дуеті))"
  • "Йому сказали,що Свєтки немає вдома? Вона на весіллі у сеструхи))) А фото вогонь!"
  • "#honeymoon пххааххаах, ну щасливого вам медового місяця"
  • "Пора дует"
  • "Давайте трек пиляйте))"

"always nice to meet good friends.... (завжди приємно зустріти хорошого друга — прим.ред.)" - підписав німецький вокаліст ідентичне фото на своїй сторінці. Доповнивши його хэштегами #potap і двома варіантами написання назви української столиці #kiev #kiew.

Шанувальники Тілля виявилися більш активними і засипали фото з кумиром коментарями, практично в кожному з яких відчувалася не тільки нотка гумору, але іноді і сарказму.

 

Скріншот: коментарі до посту Тілля Ліндеманна (instagram.com/till_lindemann_official)

  • "Тілль, моргни якщо тебе тримають в заручниках"
  • "Тілль, ти зовсім поїхав? Я розумію вбрання японської школярки і багато іншого, але не це ж!"
  • "Тепер Потап оголосить, що чекає дитину від Тіля. Till, Ви це, обережніше з нашими певунами"
  • "Як тут не крути, але ви не пара, не пара"
  • "Ну що ж, тепер чекаємо фотку з Бузовою!"
  • "Коли змушений дружити з чоловіками подруг дружини"
  • "Вони його вже за руку тримають щоб не втік, дід тримайся! Тілль, якщо ти в заручниках, знайди спосіб повідомити нам! Я візьму кредит і прилетимо з хлопцями з Кавказу"

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських були змушені перервати свій медовий місяць раніше з приводу щільного робочого графіка, але вже поділилися планами де і як хочуть продовжити відпочинок.

Крім того, Потап продовжує радувати шанувальників романтичними фото з Настею Каменських. Щасливе подружжя щедро ділиться в соцмережах спільними фото, часом навіть вельми пікантними.

Весілля Потапа і Насті - рекламна акція: соцмережі обговорюють заяву "Зловив мене мій хлопчик": оголена Каменських позувала Потапу в ліжку
Новини України ПотапТилль Линдеманн
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