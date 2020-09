Співаючий Горбунов і нові ведучі балкона: чим здивує 2-й ефір Танців з зірками

У неділю, 6 вересня, відбудеться другий випуск популярного шоу Танці з зірками. Чим же буде дивувати ефір? Організатори розсекретили, що ведучі проекту разом з суддями готують спільний виступ, яким будуть відкривати другий прямий ефір шоу.

Співачка Тіна Кароль і телеведучий Юрій Горбунов заспівають на головному майданчику країни пісню A little party never killed nobody. Більше того: під час виступу ведучих, судді проекту Влад Яма і Катерина Кухар будуть танцювати, а Григорій Чапкіс буде стояти за діджейським пультом. Тому виступ точно не залишить байдужим глядачів.

Григорй Чапкіс стане діджеєм (фото: прес-служба 1+1)

Вже у цю неділю на глядачів чекають вражаючі постановки режисерів проекту Лесі Подолянко і Дмитра Гука, і неймовірні танці від головного хореографа проекту Ксенії Горб.

Так, молода мама Санта Дімопулос та її партнер Макс Леонов виконають вальс під хіт Earth Song - Michael Jackson. Актор Тарас Цимбалюк та Яна Заєць будуть танцювати пристрасне танго під кавер відомого хіта Bad Guy. Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер і її партнер Васюк Кирило спробують підкорити самбу під пісню La Tortura - Shakira. Телеведучий Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова будуть вражати глядачів фокстротом під Frank Sinatra - New York.

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова станцюють фокстрот (фото: прес-служба 1+1)

А чи вийдуть на паркет пари Дар'я Петрожицька з Ігорем Гелуненко та Ольга Фреймут з Іллею Падзиною, які за станом здоров'я зараз знаходяться на лікуванні і самоізоляції, стане відомо під час прямого ефіру. Нагадаємо, що учасники захворіли коронавірусом.

Запрошеними ведучими на балконі у другому прямому ефірі шоу "Танці з зірками" стануть минулорічний переможець проекту Женя Кот і телеведуча Іванна Онуфрійчук. У першому випуску учасників на балконі зустрічала Наталія Могилевська.

Женя Кіт і Іванна Онуфрійчук будуть провідними зоряного балкона (фото: прес-служба 1+1)

Спеціальним гостем другого ефіру стане головний хітмейкер країни, співак Макс Барських, який на головному майданчику країни виконає свій новий хіт LOVELY.

Починаючи з другого ефіру, глядачі зможуть голосувати за своїх фаворитів: відправляти смс і здійснювати телефонні дзвінки.

Відтепер щотижня оцінювати виступи учасників будуть запрошені зіркові гості – екс-учасники, які на власному досвіді знають, як хвилююче танцювати на головному майданчику країни. І вже у цю неділю о 21:00 на 1+1 четвертим зірковим суддею стане переможець другого оновленого сезону проекту Ігор Ласточкін.

Ігор Ласточкін стане запрошеним суддею другого ефіру Танців з зірками 2020 (фото: прес-служба 1+1)

