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Піймали хлопця, буде наш: Осадча та Горбунов зачарували весняними кадрами з сином

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Незважаючи на похмуру погоду, сімейство відмінно провело час на природі

Карантин ще триває, але завдяки послабленням деякі працівники культури вже повертаються до трудових буднів - так, Катя Осадча знову приступила до активних зйомок програми "Світське життя". Перший випуск зробили за правилами соціального дистанціювання, адже знімали на теренах Музею народної архітектури і побуту у Пирогово в Києві. А вихідні телеведуча проводить з чоловіком Юрієм Горбуновим і синочком Іваном, намагаючись по можливості вибратися на природу.

Навіть прохолодна та похмура погода не завадила сімейству вибратися на прогулянку. На своїх сторінках у соцмережах Катя і Юрій поділилися атмосферними кадрами, зробленими біля свого заміського будинку і на мальовничому квітучому полі неподалік.

Осадча вибрала для прогулянки штани-кюлоти молочного кольору, кросівки і коротке пальто пісочного відтінку. За своїм звичаєм, вдома зірка обійшлася без макіяжу, а волосся зібрала в простій хвіст. Ведуча позувала з букетиком квітів, щасливо посміхаючись.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Perfect Sunday! А як пройшла ваша неділя?" - поцікавилася Катерина.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Горбунов поділився ніжним фото з дружиною, яка цілує його в щоку.

Також шоумен зачарував сімейним фото, на якому він підхопив 3-річного Івана на руки, а Катя стоїть поряд.

"Хлопця піймали на дорозі! Буде наш!" - пожартував Юрій.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники пораділи за пару і залишили їм багато теплих відгуків.

  • Треба Вам, Катруся, ще дівчинку піймати! Ви така гарна пара!!!
  • А дівчат?
  • Так,циганські прийоми завжди працюють
  • радію за доброму вашому щастю
  • Ви дуже гарні,натуральна, без мейкапу.
  • Ви чудова!!!!
  • Класно
  • Дуже гарна щаслива сім'я,захоплююсь вами
  • Юрко, пора підстригатися
  • Ой.. Милашки
  • Яка ви прекрасна пара!
  • Чудові)

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов заінтригували спільною зйомкою з народним колоритом.

Автор: Марина Настевіч

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