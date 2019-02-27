З'явилася надія: Маша Єфросиніна порадувала новим захопленням 4-річного сина

Шанувальники Єфросиніної також з гумором підтримали її
Маша Ефросинина время от времени радует поклонников, публикуя фото и видео с сыночком Сашей, которому в августе этого года исполнится 5 лет. К слову, со старшей дочкой Наной (15 лет) Ефросинина публикует фото крайне редко. Ведущая неоднократно говорила, что на данный момент ее дочь сосредоточена на учебе и ее мало интересуют светские тусовки. В комментарии LITE телеведущая уточнила, что Нана "бесконечно учится".
А вот 4-летний Саша пока что может дурачится, играться и искать свое увлечение. Так, на своей instagram-страничке Ефросинина поделилась новым фото. На снимке Саша позирует в образе маленького поваренка — в костюме и с шапкой, все как надо. Рядом с Сашей на столике видим игрушечную подставку с кусочком торта. Судя по всему, фото было сделано в детском саду, где учится мальчик. Возможно, в учебном заведении проходят какие-то тематические утренники.
"Появилась надежда, что хоть кто-то в нашей семье будет с удовольствием готовить", — с юмором подписала фото Маша, сопроводив его хештегами: #мойАлександр #мужчинаосновательный.
Сын Маши Ефросининой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Подписчиков телеведущей ее пост также позабавил. Многие поспешили подыграть Маше:
Маша Ефросинина с Сашей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, ранее Ефросинина рассказала о талантах 4-летнего сына. Телеведущая отметила, что у Саша – творческий мальчик.
Также до этого Маша Ефросинина трогательно поздравила дочь с днем рождения.