З'явилася надія: Маша Єфросиніна порадувала новим захопленням 4-річного сина

Шанувальники Єфросиніної також з гумором підтримали її

Маша Ефросинина время от времени радует поклонников, публикуя фото и видео с сыночком Сашей, которому в августе этого года исполнится 5 лет. К слову, со старшей дочкой Наной (15 лет) Ефросинина публикует фото крайне редко. Ведущая неоднократно говорила, что на данный момент ее дочь сосредоточена на учебе и ее мало интересуют светские тусовки. В комментарии LITE телеведущая уточнила, что Нана "бесконечно учится".

А вот 4-летний Саша пока что может дурачится, играться и искать свое увлечение. Так, на своей instagram-страничке Ефросинина поделилась новым фото. На снимке Саша позирует в образе маленького поваренка — в костюме и с шапкой, все как надо. Рядом с Сашей на столике видим игрушечную подставку с кусочком торта. Судя по всему, фото было сделано в детском саду, где учится мальчик. Возможно, в учебном заведении проходят какие-то тематические утренники.

"Появилась надежда, что хоть кто-то в нашей семье будет с удовольствием готовить", — с юмором подписала фото Маша, сопроводив его хештегами: #мойАлександр #мужчинаосновательный.

Сын Маши Ефросининой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчиков телеведущей ее пост также позабавил. Многие поспешили подыграть Маше:

"Возможно, серьезность в лице выражает серьезные намерения будущего ресторатора"

"Так-так-так! Думы мои думайте, как захомутать такого парня в зятья! И сваха бы отлично подошла!"

"Ух ты, какой повареныш"

"Что сегодня в меню у юного шеф-повара?"

"Очень серьезный молодой человек"

"Какой же он красавчик! Дай Бог ему здоровья и всего наилучшего"

"Что-то радости большой не видно у него"

"Такой славный мальчик!"

"На виразі обличчя поки що задоволення не проявилось. В міліцейській формі веселіше"

"Мамина гордость!"

Маша Ефросинина с Сашей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Ефросинина рассказала о талантах 4-летнего сына. Телеведущая отметила, что у Саша – творческий мальчик.

Также до этого Маша Ефросинина трогательно поздравила дочь с днем рождения.