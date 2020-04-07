Повторюйте з нами: Лілія Ребрик показала веселий спосіб тримати себе у формі на карантині

Лілія Ребрик ніколи нудьгувати на карантині, який вона разом з чоловіком та доньками проводить на дачі. Телеведуча продовжує працювати і виходить в прямі ефіри з студії - звичайно ж, дотримуючись всіх правил безпеки. Крім того, вона готує багато ласощів і грає з дітьми, а ще вони з Андрієм Диким вирішили стати городниками і вже навіть придбали необхідне обладнання. А для тих, хто боїться за час самоізоляції набрати зайвого, енергійна теледіва запропонувала відмінний спосіб тримати себе у формі.

Лілія опублікувала на своїй сторінці в Instagram заводне відео, на якому вони з чоловіком і доньками весело і синхронно танцюють у себе у дворі під запальний трек. При цьому молодша Поліна "робить" це на руках у тата, а от Діана сміливо вийшла на передній план!

"Дика сімейка" одягнена в комфортний спортивний одяг та явно отримує величезне задоволення від процесу.

"Викладаю шматочок з нашого прямого ефіру, який був на сторінці @ranok_ua . Просто хочеться додати трішечки позитиву в цей непростий для всіх нас час... Тримаймося! Надихаємося! Та віримо! А ще краще повторюйте з нами ці прості рухи! Тримаємо себе у формі!" - поділилася Ребрик.

Відео: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)

В коментарях підписники дякують веселій сімейці за дозу позитиву і натхнення і просять і далі ділитися такими відео.

Молодці! Побільше нам проводьте такі сімейні майстер-класі!!!

Обожнюю вас, ви пркекрасная сім'я і приклад для міліонів !)

Як же приємно спостерігати за вашою родиною))) Будьте завжди такими щасливими!

Ну дууууже ви класні!!!

Ліля,ви нам можете давати уроки,самі елементарні руху.Ви супер

Які ви класні! Позитивна сім'я! Чудове заняття під час карантину

Дякуємо за гарний настрій!!!

Молодці!!!Дуже позитивно,здорово!

Вауууу! Який відос!!!!

Найпозитивніша сім'я України!)

Молодці, позитивна сім'я

Ваууу, це дуже мило. Ви просто супер мега класні і позитивні

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик в яскравому червоному образі поділилася карантинною антистрес-програмою.