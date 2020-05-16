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Мені пощастило: стильна Маша Єфросиніна в брючному костюмі зруйнувала стереотипи

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.05.2020 - 16:34
Мені пощастило: стильна Маша Єфросиніна в брючному костюмі зруйнувала стереотипи
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча захопила ефектним фотосетом у полі

Маша Єфросиніна вміє жити в моменті, насолоджуватися кожним днем і шукати в ньому щось позитивне і надихаючеє, своїми філософськими міркуваннями про цінності вона надихає і мотивує, змушує задуматися і подивитися на речі під іншим кутом. А ще ведуча – володарка бездоганного смаку. Так, теледіва вирішила поділитися результатами елегантної фотосесії прямо посеред зеленого поля. Кадри вийшли дуже ефектні і соковиті.

Знаменитість обрала елегантний і стриманий брючний костюм благородного сірого відтінку з подовженим жакетом з великими накладними караманами на грудях і поясом в районі талії, а також широкими брюками зі стрілками посередині. Вона зібрала волосся в хвіст і одягла сонячні окуляри в трендовій оправі.

Маша розповіла, що, згідно з поширеною фразою, ті, хто народилився в травні будуть все життя "маятися", але Маша – яскраве підтвердження зворотного. Вона обожнює місяць, у якому народилася і вміє цінувати життя у всіх його проявах.

Мені пощастило: стильна Маша Єфросиніна в брючному костюмі зруйнувала стереотипи

Мені пощастило: стильна Маша Єфросиніна в брючному костюмі зруйнувала стереотипи

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Мені пощастило - мене назвали охрененно крутим ім'ям і народили в самому обожнюваному мною місяці! Моя бабуся Маша казала, що травень - це "маятися" все життя. А я все життя з приходом травня починаю оживати - все навколо наповнюється енергією, набухає, стає соковитим і свіжим... А маялися ми всі до карантину, виявляється... Зараз же життя в моменті стала як ніколи ціним", - написала Маша.

Шанувальники оцінили стиль ведучої, а багато з них заявили, що також є "травневими".

  • Маша як завжди – найкраща
  • Дуже красиво!
  • Не знаю, хто маявся, ти, по - моєму, постійно твориш, фонтанируешь ідеями! Соковите фото!
  • Яка елегантність серед поля!
  • Дуже гарний костюм
  • Краса
  • Які гарні фото! Правда все соковите і свіже! Марія красуня!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна поділилася тренуванням для залізного преса і пружних сідниць.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України Маша Єфросиніна
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