Приголомшливо: дружина Миколи Тищенка показала розкішну фігуру в бікіні

Барановська Алла вразила шанувальників

Алла Барановская, покорившая сердце известного украинского холостяка и ресторатора Николая Тищенко, которая ранее рассказывала о роли женщины в семье, опубликовала в Instagram соблазнительный снимок, которым очаровала своих фанатов.

На одной из последних фотографий девушка позирует в розовом бикини, которое идеально подчеркивает все достоинства изящной фигуры, вызывая неподдельное чувство восторга.

Фото: (instagram.com/allabonya)

Подписчики Барановской не смогли пройти мимо и решили высказать восхищение от нового ошеломительного фото. Большая часть комментаторов отмечала хорошую фигуру и пресс девушки:

"Выглядите потрясающе! И обещанные кубики вырисовываются", - прокомментировал один из пользователей;

"Фигура супер", - подхватил второй;

"Красотка", - добавил третий;

"Действительно шикарная", - поддержал очередной пользователь.

Напомним, ранее Барановская в бикини восхитила красочным фото из бассейна.

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