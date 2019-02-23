Приголомшливо: дружина Миколи Тищенка показала розкішну фігуру в бікіні

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Барановська Алла вразила шанувальників

Алла Барановська, що підкорила серце відомого українського холостяка та ресторатора Миколи Тищенка, яка раніше розповідала про роль жінки в сім'ї, опублікувала в Instagram спокусливий знімок, яким зачарувала своїх фанатів.

На одній з останніх фотографій дівчина позує у рожевому бікіні, яке ідеально підкреслює всі достоїнства витонченої фігури, викликаючи непідробне почуття захоплення.

Фото: (instagram.com/allabonya)

Підписники Барановської не змогли пройти повз і вирішили висловити захоплення від нового приголомшливого фото. Велика частина коментаторів відзначала гарну фігуру і прес дівчини:

"Виглядаєте приголомшливо! Й обіцяні кубики вимальовуються", - прокоментував один з користувачів;

"Фігура супер", - підхопив другий;

"Красуня", - додав третій;

"Справді шикарна", - підтримав черговий користувач.

Нагадаємо, раніше Барановська в бікіні захопила барвистим фото з басейну.

Також цікаво: "Худнемо і ростемо" - дружина Миколи Тищенко розповіла про курйозну проблему.