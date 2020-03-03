Потрогайте: Надія Мейхер розповіла про пластичні операції (відео)

Відома співачка, телеведуча і актриса Надія Мейхер стала гостею розважального шоу СЛАВА+, яке щонеділі виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ. У інтерв’ю зірка відверто зізналася, чи робила вона пластичні операції або уколи краси.

Головний секс-символ гурту ВІА Гра та просто неймовірна жінка, завітала на YouTube-канал Люкс ФМ та поділилася своїми думками щодо пластичних операцій, уколів краси та інших маніпуляцій, які зараз так полюбляють жінки.

Під час бесіди Надія відверто зізналася, що ніколи не зверталася до пластичних хірургів, але деяких людей дуже складно переконати в цьому.

"Мы живем в 21-м веке, ты можешь загуглить, как Надя Мейхер выглядела в юношестве. У меня полно этих фотографий, на которых видно, что девочка рано развивалась и здесь не нужно к доктору ходить и так все понятно. Я обычно говорю: «Потрогайте, я троих детей выкормила»" - підкреслила Мейхер.

За словами зірки, вона дуже негативно ставиться не тільки до пластики, але й навіть до уколів краси.

"Я к пластике абсолютно категорична. Даже не просто к пластике, а и к уколам красоты…Проблема нашего общества – это желание быть идеальным. К сожалению, это приводит к пагубным последствиям, потому что, если посмотреть на наших девушек, которые делают что-то с собой, они становятся похожими друг на друга: похожие носы, губы, ровненькие лбы... У меня движется лоб, у меня нет никаких уколов", - підсумувала співачка.

На думку Мейхер, ти не будеш відчувати себе щасливішою, якщо будеш ідеально виглядати. Вона вважає, що головне – це взаємне кохання та багатий внутрішній світ. Тоді "тюнінг" не буде потрібний.

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Надія Мейхер

Нагадаємо, раніше Надія Мейхер розповіла про заміжжя і материнство.