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"Потихеньку повертаюся": Влад Топалов втішив Регіну Тодоренко

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.02.2019 - 18:47
"Потихеньку повертаюся": Влад Топалов втішив Регіну Тодоренко
Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак зазначив, що все ще відчуває себе не добре, але вже летить з концертом в інше місто

Російський співак і чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов, який провів День Закоханих окремо від дружини через свою хворобу, розповів про самопочуття і зазначив, що вже готовий выступати на запланованому заході. Про це він нааписал в Instgram-акаунті.

Співак зізнався, що лікувався народними методами, а також популярними ліками від застуди. Хоч відчуває він себе ще не добре і є проблеми з голосом, Топалов все одно готовий вийти на сцену.

"Мені здається, я потію - ментолом, видихаю виключно евкаліпт і екстракт ромашки. А ще нотки імбиру, лимона, трав і купу всього іншого... Ходжу в туалет я теж виключно вітаміном С і тантум верде", - зробив несподіване зізнання виконавець.

Влад зазначив, що його все ще мучить кашель, але робота вимагає присутності. Він публічно зізнався в коханні дружині і синові, чим розчулив шанувальників.

&quot;Потихеньку повертаюся&quot;: Влад Топалов втішив Регіну Тодоренко

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Я ще сильно кашляю, але, Слава Богу, без температури. Регіна Тодоренко мене вилікувала! Летимо в Південно-Сахалінськ, виступати на закритті ігор Азия 2019. Як співати поки не ясно, так як говорити з зусиллям можу, але нічого,впораємося! Вибачте, що не виходив на зв'язок... Реально, лежав і не міг навіть встати. Але я потихеньку повертаюся до вас! Всім привіт. Люблю сім'ю, дружину, сина і всіх вас! З Богом!" - оптимістично завершив послання співак.

Фани побажали музиканту якнайшвидшого одужання і захопилися його трепетним ставленням до своєї сім'ї.

"Бережи себе, будь ласка!", "Удачі Вам і швидкого одужання! Благо, Ви в надійних руках! Регіна - вогонь!", "Міцного здоров'я, одужуй, бережи Регішку і синочка і себе, звичайно", "Це мило Влад. Одужуй давай мерщій... Ми теж тебе любимо!", "Сил і швидкого одужання!", "Кожен раз читаючи ваші рядки я відчуваю, якусь щирість у ваших словах. Бережи вас Господь! Гарної поїздки. Регіночки з сином привіт. Ви дуже хороша сім'я, здоров'я вам. Якнайшвидшого одужання", - писали коментатори.

Раніше Влад Топалов показав знімок, зроблений під час провулки з сином і попросив раду у підписників.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко і Влад Топалов розкрили ім'я свого маленького сина, яке довго тримали в секреті.

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