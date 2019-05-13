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"Потапу пощастило": Настя Каменських "підірвала" мережу пікантним фото у спідній білизні


Фанати засипали співачку захопленими коментарями

Поки у мережі щосили гуляють чутки про нібито доволі швидке - 23 травня - весілля Насті Каменських і Потапа, яким давно приписують роман, співачка не дає нудьгувати своїм шанувальникам. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала досить "гаряче" фото, яке викликало бурхливу реакцію у підписників.

На знімку співачка позує у спальні, стоячи біля ліжка і спокусливо зігнувшись. При цьому Настя відображена у одній лише білій мереживній білизні, демонструючи сексуальні вигини тіла. Свої розкішні чорні кучері вона залишила розпущеними.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Фолловери прийшли в захват від розкішної фігури Каменських і засипали її компліментами. Багато хто при цьому відзначили, як Потапу пощастило з такою нареченою. Деякі навіть припустили, що це "вбрання" для першої шлюбної ночі.

  • "Потапу пощастило"
  • "Як можна бути такою сексуальною?"
  • "Яка ж ти красива!"
  • "Як завжди шикарна!!!"
  • "Я як дівчина просто захоплююся вашою красою!"
  • "Ех пощастило потапу) чекаємо 23"
  • "Баба вогонь"
  • "А Потап під ліжком сховався?"
  • "Готується до першої шлюбної ночі...)))!!! Відхопив звичайно Потапчик)!"
  • "Це не жінка - це мрія!"
  • "Не виходь за Потапа...)))"
  • "Мені здається, це богиня спустилася з небес"
  • "Яка гаряча дівчина!"
  • "Готуєшся до весілля?"

Нагадаємо, образ Насті Каменських у квітчастій спідниці викликав неоднозначну реакцію в мережі. Деякі підписники назвали його "бабусиним".

Раніше Настя Каменських в шкіряних лосинах похвалилася незабутнім тижнем в Туреччині. Там співачка відсвяткувала свій день народження - 4 травня їй виповнилося 32 роки.

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