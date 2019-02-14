Потап і спекотні танці: Каменських випустила пікантний кліп "Попа как у Ким"

Видео: NK НАСТЯ КАМЕНСКИХ -- ПOПА КАК У КИМ (youtube.com/NKofficial)

Популярная певица Настя Каменских, выступающая под сценическим псевдонимом NK, сделала подарок своим поклонникам на День святого Валентина - 14 февраля артистка презентовала новый клип на нашумевшую песню "Попа как у Ким". Видео было опубликовано на официальном Youtube-канале исполнительницы.

В клипе Настя, которая ранее взбудоражила сеть заявлением о своем экс-коллеге по дуэту Потапе, устроила горячие танцы с балетом в очень откровенных нарядах. Артистка зажигает в белом боди и ботинках. а также кожаных мини-шортах и коротком топе, демонстрируя упругие ягодицы.

Кадр из клипа (youtube.com/NKofficial)

Кроме того, в ролике снялся Потап, который произнес пародийную речь о том, какая песня Каменских плохая и пошлая, причем с использованием нецензурной лексики, которую "запикали".

Кадр из клипа (youtube.com/NKofficial)

Также там можно заметить DJ Nana, ZBSband, известных блогеров и комиков из Чоткий паца, а еще корову и двойника Ким Чен Ына.

"В этой работе решили вас немного повеселить! #ПопаКакУКим об идолах нашей современности, женщинах-трендсеттерах. Современные девушки стремятся следовать их примеру и перенять яркие особенности каждой, но в погоне за красотой и попой как у Ким важно помнить, что ту же Ким или Бейонсе делают особенными не только ноги и формы, но, в первую очередь, любовь к себе. Не забывайте о своей собственной индивидуальности! Для меня было очень важно донести это в клипе через игривое настроение! Надеюсь, мой подарок ко Дню Всех Влюбленных удался", - написала Настя на своей странице в Instagram.

Кадр из клипа (youtube.com/NKofficial)

За несколько часов видеоработа певицы набрала почти 65 тысяч лайков и сотни комментариев. Некоторые оценили иронию и откровенность клипа, а также приглашенных звезд, однако многие пользователи сети раскритиковали его в пух и прах, назвав "днищем".

"Спасибо за отличное настроение) Я хохотала как дурная))﻿";

"Настюша ты безумно красивая! и клип просто супер!";

2Блиииииииииин серьезно??? Ребята, эта просто БОМБИНА";

"Классный Клип!!! эта песня у меня давно в плейлисте! Спасибо Всем и с Днем Влюбленных!";

"Лучшее в этом клипе, это высказывания Потапа! Не прибавить, не отнять!﻿";

"Теперь можно помыть глаза с мылом, и уши святой водой протереть﻿";

"Отборное, высочайшего сорта говно, благодаря которому дерадируют миллионы слушателей. Идите Coldplay послушайте, Muse, 30stm, Linkin Park, а не вот этот вот";

"Ужасно! Скатились, поем песни про жопу Ким! Позорище. Днище просто!!!";

"Ужас. Настя без Потапа не певица а порноактриса. Нельзя смотреть, а ведь красивая женщина, могла бы щеголять в красивых платьях, радовала бы глаз.";

"Это кошмар, слушать и смотреть невозможно....", - делятся своими впечатлениями подписчики.

Напомним, Настя Каменских восхитила ультрастильным луком в стиле 90-х. Поклонники певицы отметили, что в таком образе она выглядит, как школьница.

Ранее Настя Каменских возмутила широкую общественность снимком своих аппетитных ягодиц с приспущенными штанами, сделанным в уборной.

К слову, Ким Кардашьян скопировала золотой наряд Насти Каменских. Образы звезд выглядят практически идентично.