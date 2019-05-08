Потап зустрів день народження з встановлення спортивного рекорду з Настею Каменських (відео)

Потап відзначає сьогодні, 8 травня, свій день народження. Відомому українському реперу і продюсеру виповнилось 38 років. Зазначимо, що народився Олексій Потапенко 8 травня 1981 року в Києві. В сім'ї військового та чемпіонки світу з водного плавання в естафеті. До речі, в дитинстві Олексій також займався плаванням і водним поло (у цьому виді спорту хлопець отримав майстра спорту).

У свій день народження Потап також вирішив привітати сам себе. Так, на своїй instagram-сторінці репер опублікував фотоколаж, на якому бачимо знімки з різних життєвих етапів Потапа. Є фото, на яких він зовсім маленький. Також фото з мікрофоном у руці. До речі, на початку 2000-х Потап був у реп-колектив "ВуЗВ". І лише в 2006 році утворився дует "Потап і Настя".

Колаж Потап супроводив лаконічним підписом: "HBD to me)" ("З днем народження мене").

Потап святкує день народження – реперу виповнилося 38 років (фото: instagram.com/realpotap)

Пізніше також з'ясувалося, що своє 38-річчя Потап зустрів більше, ніж активно – в спортзалі з ранкового тренування! При цьому, як зазвичай, в залі з Потапом була і Настя Камеснких. Творча пара разом тренується в одного тренера.

"Льоша у своїй день народження прийшов на тренування. Молодець! І зараз буде робити свій рекорд! Льох, давай!", - прокоментувала відео Настя Каменських, опублікувавши його на своїй instagram-сторінці. Відповідний ролик з'явився в twitter-акаунті MyGlamWish.

Тим часом шанувальники Потапа поспішили засипати його привітаннями:

"Bro! З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! Нехай всі мрії збуваються. Обіймаю"

"Оо, у тебе все ж було волосся! Гаразд, жартую. Потапчик, з днюхою"

"З Днем народження, красунчик!"

"Який милий хлопчик! З днем народження!"

"Ти піднявся сам, молодець, пацан!!"

"З днем народження, найяскравіша корона твоя"

"Птп! крутий, класний, талановитий! з Днем Народження"

"Справжній чоловік, з днюхою"

Нагадаємо, що не так давно (4 травня) Настя Каменських також зустріла свій день народження. Співачці виповнилося 32 роки. При цьому свято пройшло в Туреччині. Нещодавно співачка показала "турецьке" фото, на якому позує в стильному образі - в чорних лосинах і піджаку.

Також до цього спекотна красуня Настя Каменських в бікіні засвітила розкішні форми.