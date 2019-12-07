Потап розкрив секрет схуднення і проговорився, як любить зустрічати Новий Рік

Потап і Настя Каменських – затребувані і популярні артисти, вони буквально живут в дорозі, але вільний час старються присвячувати один одному. Кожен радіє за успіхи іншого, адже вони – одна дружна сім'я. Наприклад, Потап навіть отримав замість дружини статуетку на церемонії M1 Music Awards-2019 і оголосив, що він гордий і щасливий за співачку. Тепер же артист вирішив пообщааться шанувальниками в прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram і відповісти на їх запитання.

Репер розповів, як любить зустрічати Новий Рік. Зазвичай ці дати "гарячі" для артистів, і вони слухають бій курантів не вдома, а на концертному майданчику.

"Зазвичай зустрічаю Новий Рік на концертах. Але якщо выпдает рідкісна можливість залишитися вдома, намагаюся максимально приділити час сім'ї. Провести час з сином, з рідними і близькими. У Новий Рік все, що подобається вам, подобається і мені: олів'є, мандарини, шампанське. У нас, артистів, новорічні відчуття починаються раніше: "Живчик" в склянках, конфетті, присмак штучного снігу в роті, телезйомка", - розповіла продюсер.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап злегка привідкрив завісу таємниці над своїми новорічними планами в цьому році. "Все залежить від того, як пройдуть переговори і де гурт MOZGI буде виступати. Можливо, і за кордоном", - заінтригував він.

Крім того, артист розкрив секрет свого схуднення та енергійності. Виявилося, важливо постійно відчувати закоханість – це величезна рушійна сила на шляху до досягнення бажаного.

"Все легко, коли ти до чогось прагнеш. Обов'язково бути закоханим у свою справу, своїх дітей, своє місто, свою країну, в життя, закоханим завжди. Коли ти закоханий, це і є сила, енергія, твій ключик, який тебе заводить. Коли ти закоханий, ти худешь, прагнеш, розвиваєшся, чогось досягаєш, рухаєшся вперед", - поетично висловився він.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Потап згадав про кохану Настю Каменських. "Вона весела і легка на підйом", - охарактеризував дружину продюсер. Він назвав сім'ю зі співачкою "супердуетом".

Нагадаємо, що Настя Каменських зворушила ніжними зізнаннями чоловікові.