Потап похизувався подарунками від Святого Миколая

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Суддя вокального шоу, продюсер і музикант показав, що знаходять під подушкою репери в День святого Миколая

Олексій Потапенко, більш відомий як реп-виконавець Потап, якого раніше було оголошено суддею проекту Голос Країни, оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зимові знімки, на яких позував з величезним кулоном на шиї.

Пописав їх репер лаконічно: "#нескембазарить".

Фото: Потап похвалився новим прикрасою (instagram.com/realpotap)

Виявилося, що репер похвалився своєю новою масивною прикрасою, яку за його словами, йому презентував Святий Миколай.

За версією Потапа, такі презенти приносить Святий Миколай рэперам, які в минулому році вели себе добре (фото: instagram.com/realpotap)

"Приємно ,що святий Миколай не забуває про мене ,спасибі йому)) St.Nicolas presents is Bang!", - підписав Потап фото з подарунками.

Алексей Потапенко прогулявся по заснеженому ВДНГ (фото: instagram.com/realpotap)

Свої обновки він вирішив "вигуляти" по зимовому ВДНГ в Києві і поділитися новими фото з шанувальниками. Однак, підписники його сторінки неоднозначно оцінили напис на одній з прикрас.

Скріншот

"Може це назва нового треку?", "Дожився! - Не з ким поговорити", "Потап !!! Ви завжди були на висоті !!! Дуже мені подобаєтеся. Але зараз у вас такий імідж, що мені здається перебір в цьому зайвому пацанячому..... Враження, що і правда з вами особливо не про що базарить... Де ваші нові глибокі пісні ? Я бажаю вам творчого натхнення !!!!", - прокоментували вони фото.

Але деякі користувачі вирішили, що цей кулон свідоцтво почуттів Потапа, з приводу того, що у новому сезоні шоу Голосу він сидить не поруч з Тиною Кароль, з якою полюбляє розмовляти.

Скріншот: Коментарі до публікації Потапа (instagram.com/realpotap)

"*Коли між вами посадили Монатіка", "Чому Вас з Тіною розсадили?", - написали під фото передплатники.

Крім того, раніше виконавець поділився забавним знімком. Відомий український артист, продюсер і шоумен Потап розбурхав мережу фото з плакатом Тіни Кароль, на якому співак тримає її за груди.

Ще ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль, прокоментувала відео про новий сезон шоу "Голос країни" за участю Потапа. В забавному ролику відомий Потап, в спортзалі "співає" пісню Тіни "Здатися ти завжди встигнеш".

У Києві презентували сімейну комедію "Пригоди S Миколая" (video.rbc.ua)