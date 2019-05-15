Навіть Потап оцінив: Настя Каменських довела до сліз душевним виконанням нового хіта (відео)

Настя Каменських останнім часом дуже часто балує шанувальників короткими відео зі своїх нещодавніх виступів. Наприклад, не так давно українська співачка давала невеликий виступ на одному з курортів Туреччини. Тому, швидше за все, опубліковане на її instagram-сторінці відео було зроблено саме там. Однак не в цьому суть справи...

Багатотисячну армію шанувальників Насті захопило її виступ. Так, на сцені яскрава Каменських виконує свій новий хіт – украиноязычуню пісню "Обіцяю". При цьому якщо в оригіналі композиція звучить більш швидко, то Настя виконала її наживо повільно і дуже зворушливо.

Голос Насті звучить дуже пронизливо. Крім того, співачка змогла повною мірою продемонструвати свій шикарний вокал. Більш того, виконання було настільки зворушливим, що в кінці заплакала навіть сама Настя.

До речі, виступ виконавиці оцінив також і Потап. Репер залишив в коментарях лише три однакових смайлика з піднятими вгору руками.

Настя Каменських і пісня "Обіцяю" (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті поспішили залишити свої захоплені відгуки. Багато відзначили, що від такого виконання у них мурахи по шкірі.

"Мурашки по шкірі від вашого виконання"

"Дуже зворушлива і душевна пісня"

"Настя, у вас такий гарний голос... побільше б таких пісень як у фіналі це пісні. Дуже красиво! А всі ці "попи як у Кім" - не розкривають ваш голос"

"Видно що закохана! І скоро він стане її чоловіком!"

"Настя, ві еталон і краси і голосу) від пісень мурашки по шкірі))) Дякую за вашу творчість, яка надихає"

"Красива!!! Навіть не знаю,що краще - зовнішність чи голос?!"

"Красивий образ"

"Це дуже красиво!"

"Ти велика молодчинка, такі як ти надихають"

"Супер, Ви молодчинка. Дуже талановита людина"

"Тепер всі наречені СНД будуть співати цю пісню на весіллі"

"Найкраща!"

"Аж мурашки пробіглись"

"Так весіллю бути з Потапом !!! Щастя видно в очах аж іскри летять у Насті)"

NK НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ - ОБІЦЯЮ

Нагадаємо, раніше Потап з сином розчулили смішними фото. Дуже багато шанувальників відмітили, що Андрій - "вдала копія матусі".

Тим часом у ЗМІ на даний момент активно обговорюють чутки про можливе весілля Потапа і Насті Каменських, яка нібито має відбутися 23 травня. На цю новину відреагувала тільки прес-служба Каменських. При цьому в прес-службі не заперечують, не підтверджують інформацію. Потап поки що мовчить.