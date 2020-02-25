Потап, Остапчук чи Добринін: Павло Шилько назвав ім’я ведучого YUNA 2020

Менше місяця залишається до вручення Національної музичної премії YUNA 2020. Напередодні заходу однією з найгарячіших тем для обговорення серед глядачів традиційно стає ім’я ведучого урочистої церемонії, адже саме від нього залежить настрій публіки в залі та мільйонної аудиторії, що спостерігатиме за подією у телеверсії. Сьогодні в ефірі телеканалу «1+1» генпродюсер премії Павло Шилько оголосив, хто стане ведучим YUNA у цьому році.

«Протягом року ми слідкуємо за професійними успіхами українських ведучих, щоб обрати, на нашу думку, найкращого, – коментує Павло Шилько. – Кого найбільше любить публіка, хто тонко відчуває настрій, імпровізує та задає правильний тон події. Того, над чиїми жартами сміється весь зал, чиї висловлювання розлітаються на цитати в соцмережах та ЗМІ, а подача та образ максимально відповідають концепції церемонії».

У 2020 році оргкомітет Національної музичної премії YUNA вдруге поспіль обрав ведучим шоумена та телеведучого Володимира Остапчука.

Генпродюсер премії Павло Шилько також зазначив, що уся творча команда YUNA під час минулорічної церемонії високо оцінила професіоналізм Володимира.

Володимир Остапчук (фото: прес-служба)

«Я дуже вдячний оргкомітету YUNA за довіру, – коментує Остапчук. – Проводити головну Національну музичну премію України, безперечно, – велика честь, але й не менша відповідальність. Разом з командою ми вже активно готуємо неочікувану та яскраву програму. А особисто я, звичайно, ще готую нові жарти, та навіть планую влаштувати справжню прожарку для номінантів. Зірки, готуйтесь!».

Володимир в ексклюзивному інтерв‘ю для офіційного YouTube-каналу YUNA розповів найцікавіші закулісні подробиці церемонії 2019 та які жарти залишились поза кадром. Остапчук також зізнався, що його надихнуло зачитати хіп-хоп на «Голосі країни», хто його кумир серед закордонних ведучих та кого вважає шоуменом №1 в Україні.

Володимир Остапчук: про вирізані жарти, пародії на зірок і прожарювання

Нагадаємо, дев’ята церемонія вручення премії YUNA 2020 відбудеться 24 березня у київському Палаці «Україна». Хедлайнерів концерту організатори премії оголосять на початку березня і обіцяють, що глядачі побачать виступи найпопулярніших зірок, неочікувані дуети, грандіозні постановки та, звісно, першими дізнаються імена переможців. За традицією, церемонія нагородження збере найкращих представників української музичної сцени, артистів, телезірок, музичних експертів, інфлюенсерів, селебріті, блогерів, бізнесменів тощо.